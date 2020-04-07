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07.04.2020 - 10:29 |

Evde kolayca yapabileceğiniz ekmek tarifleri

Birçok kişi ekmek yapmanın çok zor olduğunu düşünüyor fakat ekmek yapımı hiç de zor değil! Paylaştığımız ekmek tarifleri sayesinde kendi ekmeğinizi belirleyip, tarifteki adımları takip ederek evinizde kolayca ekmek yapabilirsiniz. Yoğurmadan yapabilir, içerisine pekmez ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilir ya da kendi glutensiz ekmeğinizi deneyebilirsiniz. İşte evde kolayca yapabileceğiniz ekmek tarifleri...

Evde kolayca yapabileceğiniz ekmek tarifleri

Pişerken mutfağınızın mis gibi kokuların sardığı ekmek tarifleri için malzemeleri hazırlayın! Ekmek yapımı sandığınız kadar zor değil aksine bir kere denedikten sonra yeniden yapmak isteyeceksiniz. Paylaştığımız ekmekler arasında, glutensiz, pekmezli, çiçek ekmek ve yoğurmadan yapılabilen tarifler bulunuyor. Peki, evde kolay ekmek nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz ekmek tarifleri... 

Yoğurmadan yapılan ekmek tarifi

Evde kolayca yapabileceğiniz ekmek tarifleri

Malzemeler:

-2.5 su bardağı ılık su
-2.5 su bardağı un
-2 su bardağı tam buğday un
-1 paket toz maya
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı şeker

Nasıl yapılır?

-Su, maya ve şekeri bir kaba alın, 5 dakika bekletin. -
-Ardından unu, tuzu ve ılık suyu ekleyerek yumuşak bir hamur olana kadar karıştırıcı yardımıyla karıştırın.
-Üzerini kapatın ve 1 saat mayalanması için bekleyin. Dilerseniz geceden yapıp buzdolabında bekletip sabah da pişirebilirsiniz.
-Daha sonra tepsinin altına un serpin ve mayalanmış hamuru üzerine koyup şekil verin.
-Bu şekilde 10-15 dakika daha bekletin ve ardından üzerine de un serpin.
-Önceden ısıtılmış 200° fırında 45 dakika kontrollü olarak pişirin.
-Pişme esnasında fırının içerisine ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su koymayı unutmayın.
-Pişen ekmeği fırından alıp soğuması için 5-10 dakika bekleyin ve dilimleyip servis yapabilirsiniz.

Sağlıklı ve pekmezli ekmek tarifi

Evde kolayca yapabileceğiniz ekmek tarifleri

Malzemeler:

-5,5 su bardağı kepekli un
-2 su bardağı beyaz un
-1 su bardağı su
-2 yemek kaşığı pekmez
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 yemek kaşığı yoğurdun sulu yerinden
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
-3 bardak su
-Yarim yaş maya veya 1 tatlı kaşığı instant maya

Nasıl yapılır?

-Bir kasenin içine maya, su ve pekmezi ekleyip, üzerini kapatarak 5 dakika bekletin.
-Maya kabardığı an yoğurma kabına aktarın ve un hariç tüm malzemeleri karıştırın.
-Daha sonra beyaz unu ve yulaf ezmesini ekleyin, 10 dakika boyunca yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun.
-Üzerini kapatıp 20 dakika bekletin. Mayalanmış hamurunu kare borcam şeklinde elinizle unlanmış tezgahın üzerinde açın.
-Rulo sarar gibi sarın ve ikiye katlayıp tekrar üzerini kapatın, 20 dakika daha bekletin.
-Yeniden un serpilmiş tezgaha çıkarın, elinizle tekrar açıp sarın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın ve 20 dakika
daha beklettikten sonra üzerine bıçakla çizikler atın.
-Üzerine fırça ile su sürüp ayçekirdeği serpebilirsiniz.
-250 derece fırında 40-50 dakika pişirip servis yapabilirsiniz.

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Kolay ekmek tarifi - Evde kolay ekmek nasıl yapılır?

Çiçek ekmek tarifi

Evde kolayca yapabileceğiniz ekmek tarifleri

Malzemeler:

-1 paket instant maya
-2 su bardağı ılık su
-5,5 su bardağı un
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
-Yarım çay bardağı eritilmiş ılık tereyağı

Üzeri için:

-Çörek otu
-Çiğ kabak çekirdeği
-Haşhaş
-1 yumurtanın sarısı

Nasıl yapılır?

-Her ekmek yapımı gibi bu tarifte de mayayı ve şekeri bir kaba alın, üzerine ılık su ekleyin ve köpürünceye kadar karıştırın.
-Daha sonra unu, tuzu ve tereyağını maya karışımına yavaş yavaş ilave edin.
-En az 15-20 dakika güzelce yoğurun ve hamurunuzun uzun, yumuşak olmasına dikkat edin.
-Hazırladığınız hamuru toparlayıp streç film örterek 30 dakika dinlendirin. Bu esnada hamur 2 katına çıkacaktır.
-Mayalanan hamurunuzu bezelere ayırın ve yuvarlayın.
-Tepsiye çiçek şeklinde dizin ve üzerini örterek 20 dakika daha dinlendirin.
-Dinlenene hamur üzerine yumurta sarısı sürün ve üzeri için belirlediğimiz tüm malzemeleri serpiştirin.
-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Glutensiz karabuğday ekmeği

Evde kolayca yapabileceğiniz ekmek tarifleri

Malzemeler:

-1,5 su bardağı çiğ karabuğday
-3/4 su bardağı su
-2 çay kaşığı tuz
-2 tatlı kaşığı keten tohumu
-2 tatlı kaşığı chia tohumu

Nasıl yapılır?

-Öncelikle çiğ karabuğdayın üzerini geçecek kadar suyla ıslatın. Yaklaşık 1,5 gün çiğ karabuğdayı bu şekilde bekletin.
-Bekleyen karabuğdayı süzgeçten süzün fakat yıkamayın.
-Keten tohumu ve süzülmüş karabuğdayı su ile birlikte mutfak robotunda akışkan hale gelene kadar çekin.
-Homojen bir karışım elde edin ve içerisine chia ile tuzu ekleyip kaşık yardımıyla karıştırın.
-Yağlı kağıt serilmiş pişirme kabına karışımı dökün. Üzerini streç veya poşet geçirerek kabarması için bekleyin.
-Maksimum 5-6 saat sonra ekmeğiniz kabaracaktır.
-Kabaran karabuğday ekmeği 180 derece önceden ısıtılmış fırında 60 dakika kadar pişirin.
-Daha sonra dereceyi 160'a getirin, ekmek kabını fırının alt katına koyarak yaklaşık 30 dakika daha pişirin.
-Burada kontrollü gitmeniz gerekiyor. Pişen ekmeği fırından alın fakat hemen dilimlemeyin.
-Eğer akşam pişmişse sabaha kadar o şekilde dışarıda bekletmenizi tavsiye ederiz.
-Ekmek ne kadar dinlenirse tadı da kıvamı da o kadar lezzetli olacaktır.

Afiyet olsun.

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