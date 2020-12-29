Fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, hem lezzetli hem de oldukça faydalı olan bir tarif paylaştı. İşte hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek ve sağlığınız için birçok fayda sağlayacak fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi...
Pancara aynı zamanda rengini de veren betalain sayesinde kalp sağlığını ve bağışıklık sistemini destekleyici, kansere karşı koruyucu etki gösterir. Kan dolaşımını olumlu yönde etkilerken tansiyon düşürmeye de yardımcı olur. Kan ve karaciğeri toksinlerden arındırmada etkilidir.
Pancar ne kadar az işlem görür veya az pişirilirse olumlu etkilerinden yararlanma oranı o kadar artar. Karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için diyabet hastalarının tüketirken dikkatli olması gerekir.
Fesleğenli Sarımsaklı Yoğurt Yatağında Fırın Pancar Tarifi
- 2 orta boy pancar
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 6 yaprak fesleğen
- Zeytinyağı
Pancarları halka halka ve kalın olmayacak şekilde dilimleyin. Sularını peçete yardımı ile alın. Yağlı kağıda dizip üstlerini hafifçe yağlayıp 170 derecede fırına verin. Sarımsakları ezin, fesleğenleri ince ince kıyın ve yoğurtla karıştırın. Pancarlar hafif yumuşadığında fırından çıkartın, biraz soğuduktan sonra yoğurdun üstüne alarak servis edin.