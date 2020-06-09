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09.06.2020 - 16:36 |

Global Wellness Day’den dünyada bir ilk; 24 saatlik canlı yayın

Global Wellness Day bu yıl bir ilke imza atarak, alanında uzman dünyaca ünlü 63 konuşmacıyla 13 Haziran Cumartesi 24 saat sürecek canlı yayınına davet ediyor.

Global Wellness Day’den dünyada bir ilk; 24 saatlik canlı yayın
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Tüm dünyanın derinden etkilendiği pandemiyle birlikte, dünyanın dört bir yanındaki insanlar iyi ve sağlıklı kalmanın yollarını arıyor. 13 Haziran 2020, Cumartesi günü, dokuzuncusu düzenlenecek olan Global Wellness Day (GWD), fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığın önemini vurgulamak için, tarihinde ilk kez 24 saatlik canlı yayın programıyla gerçekleşecek. “Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir!” mottosuyla, Yeni Zelanda’da başlayıp, Hawaii’de sonlanacak olan etkinliğin ana temaları; zihinsel sağlık, stres, bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, evde spor, sevgi ve şefkat seçildi.

Dünyanın dört bir yanında, aynı anda, gün boyu sürecek canlı yayınlar Global Wellness Day'in (@globalwellnessday) YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından ücretsiz olarak yayınlanacak. Sosyal fayda odağı ve wellness’ın birleştirici gücünü ortaya koymaya hazırlanan etkinliğin programında; Wingsuit BASE Jump’dan dansa, astrolojiden beslenmeye ve Muay Thai egzersizlerinden vegan yemek pişirme tekniklerine kadar birçok sürpriz wellness aktivitesi var.

GWD(@globalwellnessday)’in tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanacak heyecan verici etkinliğin katılımcıları arasında ise; ünlü spirütel ve meditasyon eğitmeni Sah Simone, Eski NBA oyuncusu Omri Casspi, SuperSmarthHealth CEO'su ve “Leading Well from Within” kitabı yazarı Dr. Daniel Friedland, “iyilik salgını” diyaloğu ile Global Wellness Day'in kurucusu Belgin Aksoy, NSYNC grubunun basçısı ve NY Times’ın en çok satan yazarı Lance Bass, talk show sunucusu ve ünlü aşçı Cristina Ferrare, dünyaca ünlü vegan şef Matthew Kenney, ünlü yogi ve Yoga Revealed’ın kurucusu Andrew Sealy, ünlü astrolog Zahara Zimring, enerji şifacısı Jeannette von Johnsbach, uluslararası yoga eğitmeni Emilie Mangoni, Nordic Walking Madeira'nın kurucusu Linda Bettencourt, cilt bilimi ve yaşam uzmanı Monica Poli, yazar ve motivasyon konuşmacısı Metin Hara, dünya şampiyonu ve profesyonel Muay Thai atleti Janice Lyn, Tayland geleneksel tıp pratisyeni Dr. Panaran Polkadee gibi önemli isimler var. Program içinde ayrıca, sağlık eğitimi öğretim görevlisi Dr. Aric Sigman, İngiltere’deki CATS Cambridge öğrencileri ile “Eğitimde Akıl Sağlığı Sorunlarının Önlenmesi” konulu soru-cevap oturumuna katılırken, dünya rekortmeni Wingsuit BASE Jumper Cengiz Kocak canlı yayındaki adrenalin dolu atlamasıyla nefes kesecek.

Sahibinden.com’un destekleri ile Global Wellness Day Türkiye’nin @globalwellnessdayturkey YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından gün boyu sürecek Global Wellness Day Türkiye programı da unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, Yazar Aret Vartanyan, Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Astrolog Sare Palaska, Yazar ve Konuşmacı Metin Hara, DJ David Şaboy ve alanında uzman daha birçok isim dans, sağlıklı beslenme, yoga, kahkaha terapisi, iyi yaşam ve kişisel gelişim seminerleri ile canlı yayın konuğu olacak.

Bir Türk kadınının dünyaya armağanı

9 yıl önce “iyi yaşam herkesin hakkı” mesajıyla yola çıkan Global Wellness Day’in Yaratıcısı Belgin Aksoy, GWD’in ilk dijital etkinliği hakkında dair duygularını şöyle aktardı:

“Global Wellness Day, 2004 yılında hastanede radyo-iyot tedavisi sebebiyle tecrit geçirdiğim günlerde kalbime yerleşti. O süre içinde hayatta aslında gerçekten neyin önemli olduğunu daha iyi anladım: Hayat aslında sevgi ve merhametten ibaretti ve sağlığımız, sahip olduğumuz en değerli armağandı. Benim için “iyi yaşam” da buydu. Yaşadığım bu farkındalığı tüm dünyayla paylaşmak zorundaydım. Gece gündüz hiçbir ticari amaç gütmeden çalıştık ve GWD Ailesi olarak, dünya çapında milyonlarca kalbe dokunduk. Şunu düşünmeden edemiyorum, Global Wellness Day, hastanedeki 9 tecrit günümde doğduysa, tüm dünyadaki karantina esnasında kapanan kapıların ardından çıkacak olan iyilikleri hayal edin. Global Wellness Day sadece 24 saat olsa da, mesajımızın bir ömür boyu sürecek olması tarif edilemez bir duygu.”

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