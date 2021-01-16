Hem doğal hem de lezzetli! Tuz koyup 3 günde bir yuvarlıyorlar

Edremit Körfezi'nde sofralık zeytinler, atadan kalma yuvarlama ya da çevirme denilen yöntem ile yapılıyor. Zeytinler, 130 kilogram kapasiteli varillerde 4 ile 6 ay arasında değişen sürelerde bekletilerek hazır hale geliyor. Bu süre içinde zeytinin suyunu salması ve içine konulan tuzu emmesi bekleniyor.

Yan duran variller, zeytin ve tuzun karışıp hazır hale gelmesi için 3 günde bir yuvarlanıyor. Varillerin arada dikilerek hava almaması için kapakları sıkılıyor. Ardından da yeniden yan yatırılıyor.

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanıyor

Kazdağları ve Madra Dağı'nın doğal ortamında, asırlık zeytin ağaçlarında yetişen zeytinlerin bölgeye has yöntemle tüketiciye sunulduğunu söyleyen üretici Mehmet Semerci, doğal yöntemlerle hazırlanan zeytinlerin hem damak tadı olarak hem de katkısız olmasıyla tercih edildiğini söyledi.

Tuz oranı çok düşük, hiçbir kimyasal eklenmiyor

Zeytinde 2020-2021 sezonunun sonuna geldiklerini söyleyen Mehmet Semerci, "Yuvarlama zeytin, bölge zeytininin en iyi değerlendirildiği bir yöntemdir. Tamamen doğal olması en büyük özelliğidir. Varillerde sadece zeytin ve tuz bulunmaktadır. Tuz miktarı da oldukça düşük seviyededir. Kendi suyu içerisinde olan bir zeytin çeşididir. Olması için 6 aya yaklaşan bir süre geçmektedir. Hiçbir kimyasal içine girmez ve bölgenin kendine has zeytinyağı özelliklerini de içinde taşımaktadır. Bu direkt hissedilebilir" dedi.