12.05.2020 - 11:17 |
Hünkar beğendi nasıl yapılır? - Etli hünkar beğendi tarifi
Türk mutfağının vazgeçilmezi ve lezzetine doyum olmayan hünkar beğendi tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Etini döküm tencerede pişirdiğiniz, ağızda dağılan yumuşacık etli hünkar beğendi, Canan Kurban'ın tarifiyle sizlerle... Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? İşte etli hünkar beğendi tarifi
Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biri olan hünkar beğendi, Canan Kurban'ın tarifiyle sizlerle... Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? İşte etli hünkar beğendi tarifi...
Malzemeler:
-4 adet patlıcan
-2 adet domates
-1 adet kuru soğan
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1 su bardağı sıcak su
-2-3 diş sarımsak
-500 gram kuşbaşı dana eti (kuzu eti de kullanabilirsiniz)
-Zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
175 ml süt (patlıcanlarınızın boyuna göre daha az veya fazla gerekebilir)
-Rendelenmiş kaşar peyniri
Hünkar beğendi nasıl yapılır?
Canan Kurban'ın etli hünkar beğendi tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.
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