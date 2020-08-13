Kars yaylalarında 'kış' hazırlığı şimdiden başladı!

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Yakın çevrenizde gelişen olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel mücadele gerektiren konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde ilgilendiğiniz işlerinizde hata yapma riskiniz artabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konularda elinizde olmayan nedenlerden dolayı bitişler olabilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili elinizde olmayan nedenlerden sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerle ilgili net kararlar alamayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili mücadele etmeniz gereken konular meydana gelebilir. Gün içinde alacağınız destekleri iyi değerlendirin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için mücadele vereceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü elden bırakmayın. Öğle saatlerinde daha az risk taşıyan olaylara yönelebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün uğraştığınız konularda bilemediğiniz nedenlerden dolayı sonlanmalar olabilir. Üzerinde uzun zamandır çalıştığınız olaylarda çözülme meydana gelebilir. Bu durum kendi iç dünyanıza çekilmenize neden olabilir. Öğle saatlerinde olaylar daha bulanık hale gelebilir. Zorlandığınız konularda mücadele etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek beklentileriniz de gizli kalmış olaylardan dolayı sıkışmalar meydana gelebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizi sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız işler öğle saatlerinde dağınıklık yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek ve kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda çözülmeler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili feragat edebilirsiniz. Zorlanmalar yaşayacağınız konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Üstlerinizle mücadele içine girebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar var. İşlerinizde risk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendi iç dünyanızda yeni ufuklara açılabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler ve sonlanmalar olabilir. Yaşadığınız olaylarla ilgili zorlanacağınız konular ön plana çıkabilir. Korku hissettiğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken zamanlar içindesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi rahatsız edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde bitişler meydana gelebilir. Feragat etmeniz gereken konular oluşabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İkili ilişkilerinizle ilgili bitişler meydana gelebilir. Eşinizle ilgili konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerde hata yapma olasılığınız yüksek, dikkat göstermenizde fayda var. Gün içinde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı daha özenli davranmanız gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla mücadele gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın üstesinden gelmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Bu konularda mücadele vereceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız konularda bitişler olabilir. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku