Portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi
Kereviz sağlıklı yiyecekler tüketmek isteyen kişiler tarafından en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Üstelik doğru tarif ve eklemelerle lezzetini bir üst seviyeye çıkarmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi paylaştı.
Kereviz su oranı oldukça yüksek, kalorisi ise diğer kök sebzelere (patates vb) oranla düşük bir sebzedir. Diyet lifi içeriği yüksek olduğundan tokluk sağlamada etkilidir. Kolesterolü dengelemede ve bağırsak sağlığını korumada etkilidir. Az da olsa protein içeren nadir sebzelerden biridir. A, B, E ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir çinko ve selenyum minerallerini içerir. Bu özellikleri ile kemik sağlığından bağışıklığa kadar pek çok faydası vardır. Çorbası, salatası ve yemeğinden kış sürecinde faydalanabilirsiniz.
Portakallı, Ayvalı, Zeytinyağlı Kereviz Tarifi
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet kereviz
- 2 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet ayva
- Tuz
- Zeytinyağı
- 2 portakalın suyu
Soğanları küçük küçük doğrayıp yağda biraz pembeleşinceye kadar pişirin.
Diğer malzemeleri doğrayıp ekleyin; tuz, portakal suyu ve biraz su ilave edip yumuşayana kadar pişirin.
Yemek biraz soğuduktan sonra 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz.