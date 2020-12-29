Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiyet Tarifler Haberleri Portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi
29.12.2020 - 10:54 |

Portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi

Kereviz sağlıklı yiyecekler tüketmek isteyen kişiler tarafından en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Üstelik doğru tarif ve eklemelerle lezzetini bir üst seviyeye çıkarmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi paylaştı.

Portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi
ABONE OL

Kereviz su oranı oldukça yüksek, kalorisi ise diğer kök sebzelere (patates vb) oranla düşük bir sebzedir. Diyet lifi içeriği yüksek olduğundan tokluk sağlamada etkilidir. Kolesterolü dengelemede ve bağırsak sağlığını korumada etkilidir. Az da olsa protein içeren nadir sebzelerden biridir. A, B, E ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir çinko ve selenyum minerallerini içerir. Bu özellikleri ile kemik sağlığından bağışıklığa kadar pek çok faydası vardır. Çorbası, salatası ve yemeğinden kış sürecinde faydalanabilirsiniz.

Portakallı, Ayvalı, Zeytinyağlı Kereviz Tarifi
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet kereviz
- 2 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet ayva
- Tuz
- Zeytinyağı
- 2 portakalın suyu

Soğanları küçük küçük doğrayıp yağda biraz pembeleşinceye kadar pişirin.

Diğer malzemeleri doğrayıp ekleyin; tuz, portakal suyu ve biraz su ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Yemek biraz soğuduktan sonra 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ailevi ya da eve ait işler ön plana çıkabilir. Gün içinde ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Öğlen saatlerinde ilerlemek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek yönleneceğiniz işlerde daha fazla başarılı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimin yoğun olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde eğitim konularıyla ilgili işlere yönelebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İç uyumunuzu korumak size fayda sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde önünüze çıkan engelleri daha rahat şekilde aşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlerde göstermek isteyebilirsiniz. İlerleme sağlayacağınız konulara yönlenerek zaman kaybını önleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz dönem içindesiniz.  Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde ilişkilerinizde daha uyumlu olabilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir gündesiniz, iyi değerlendirmeye bakın. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayları yönlendirebilirsiniz. Öğlen saatleri daha sakin geçebilir. Akıcı enerjiler söz konusu. İkili ilişkilerinizde kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni dedikodular gelebilir. Fazla önemsememeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Gün içinde keyif aldığınız insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebileceksiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmelere gündeminizi etkileyebilir.  Hedeflerinize ulaşmak için öğle saatlerinde güzel şanslar elde edebilirsiniz. Toplum önünde olmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Gün içinde alacağınız doğru kararlar, sizi hızlı bir şekilde hedefinize taşıyabilir. Yakın çevrenizden gelecek haberlere karşı hazır olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz enerjik bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylardan daha fazlasını öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi ailevi konularla uğraşırken bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Öğle saatlerinde iç uyumunuzun daha fazla olduğu zamanlar olacak. Doğru ve dikkatli karar almanız gerekebilir. Parasal konularınızla uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde dengede olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular hassasiyet içerebilir. Sizi uğraştıran koşulların ortasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Öğlen saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Alacağınız doğru kararlar, işlerinizi çok rahatlatacak. Ailenizle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İşe ait sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konular gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Günlük planınızı yaparsanız, gününüzü daha iyi organize edebilirsiniz. Öğlen saatlerinde ailenizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İç uyumunuzu korumaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Alacağınız doğru kararlar, gün içinde rahat etmenizi sağlayacaktır. Ailevi konularınız gündeme gelebilir. Akıcı enerjiler söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Varis tedavisi gerekli mi?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCildinize yeni yıl dokunuşu
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz kapağı estetiği hakkında en çok sorulan sorular
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaAşırı terlemenin tedavisi mümkün
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş fırçalama hakkında bilmeniz gereken 9 bilgi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYılbaşında zengin olmak
Oğuz Kara
Oğuz KaraDijital varlık miras kalır mı?
Özlem Mekik
Özlem MekikYemeklerde baharat kullanımının önemi
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv içinde yetişebilen çiçekler
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzGeçmişe etkili mal rejimi
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi

Elmalı beyaz lahana salatası tarifi

Fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi

Fesleğenli sarımsaklı yoğurt yatağında fırın pancar tarifi

Portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi

Portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz tarifi

Balkabaklı kış çorbası tarifi

Balkabaklı kış çorbası tarifi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet