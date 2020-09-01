Poşe yumurta tarifi - Poşe yumurta nasıl yapılır?

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün öğlene kadar işlerinizde konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın. Gündeminizi bilemediğiniz konular oluşturabilir. Kendi duygusal sınırlarınızı öğreneceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı yargılayıcı bir tutum içinde olmaktan kaçının. Ruhsal gelişiminiz için çaba göstereceğiniz zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Öğlene kadar tamamlanması gereken işleri bitirmekte fayda var yine de motive olmakta zorlanabilirsiniz. Bugün arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Zamanınızı sosyal konularla ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili hayal kurmak hoşunuza gidebilir, bunu çevrenizdekilerle paylaşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerini öğleden sonraki işlerinizi organize ederek geçirebilirsiniz. Karar vermeniz gereken işlerinizi ileriki saatlere kaydırmanız daha iyi olacaktır. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanıyorsanız, yararlı işler için zaman harcayabilirsiniz. İşyerinizde bitirilmesi gereken ufak tefek işlerinizle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Öğlene kadar evle ilgili işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecek. İlerleyen saatlerde yurtdışından gelen arkadaşınızla görüşebilir veya yabancılarla ortaklaşa yaptığınız işlere yönelebilirsiniz. Bugün yaşadığınız olayın bütününü görmek için beklemede kalmanız gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günü ortaklı para konularıyla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Parasal konularla ilgilenirken dikkatinizi toplamaya özen göstermekte fayda var. Önemli kararları bugün almamaya çalışın. Bugün işlerinizde aksamalar olabilir. Rahatsızlık duyacağınız zamanlar olabilir, akışta kalmaya özen gösterin. Sağlığınıza da dikkat edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk saatleri yavaş ilerlese de sakin kalmakta fayda var. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçirebileceğiniz zamanlar var. Mahkeme ve davalık süreçleriniz var ise, bekleyişler sürebilir. Yararlı uğraşlarla zaman geçirebilirsiniz. Gün içinde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, sezgileriniz sayesinde kolayca atlatabileceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma ortamında sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha hassas olma eğiliminde olabileceğiniz zamanlar var. Gün içinde işle ilgili sizi yoran konularla uğraşabilirsiniz. Bitirmeniz gereken evrak işlerinizle uğraşmak bugün için daha iyi olabilir. Sağlığınıza daha çok özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerini evinizle ilgili konulara ayırmak isteyebilirsiniz. Bazı beklemeler olabilir, bu yüzden aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Öğleden sonra yaratıcı işler için uygun koşullar var. Çocuklarınızla ilgili değişiklikler, uğraşlar da dikkat çekebilir. Güzel şeyler için harcama yapmaktan keyif alabilirsiniz. Risk alacağınız işlere girişmemekte fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gündeminizi eskiler, geçmişe yönelik konular oluşturabilir. Ailenizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Eve ait işleri daha iyi planlamaya bakın. Aile fertleriyle yararlı işler yaparak zaman geçirmek iyi gelebilir. Babanızla ilgilenmeniz gereken konular da olabilir. Kendi başınıza kalıp hayal kurmak isteyeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatleri daha durgun geçebilir. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz, beklemede kalmalısınız. Hareketli bir gün yaşayabilirsiniz ama işleriniz sonuca bağlanmayabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz, akışta kalmakta fayda var. Yakın çevrenizle birlikte sanatsal işlerle uğraşmak sizi rahatlatabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün farkında olmadan harcamalarınızı abartabilirsiniz, ödemelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Öğlene kadar işlerinizi toparlamakta fayda var, işleriniz istediğiniz hızda gelişmeyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak yararlı işler yapmak isteyebilirsiniz. Hayaller içinde olup, işlerinizi aksatmayın. Karar vermeniz gereken konularda daha özenli olmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku