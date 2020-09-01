Poşe yumurta tarifi - Poşe yumurta nasıl yapılır?
İnternette birçok kişi tarafından aranan poşe yumurta tarifi için malzemeler oldukça basit. Evinizde kolayca poşe yumurta yapabilirsiniz. Tüm püf noktalarıyla birlikte sizin için paylaştığımız poşe yumurta tarifine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, poşe yumurta nedir? Tam kıvamında poşe yumurta nasıl yapılır? İşte kolay poşe yumurta tarifi, poşe yumurta yapımı...
Poşe yumurta nedir? Poşe yumurta malzemeleri nelerdir? Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi için püf noktaları neler? Tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Evde kolay yöntemlerle poşe yumurta hazırlayabilirsiniz. Tam kıvamında poşe yumurta yapımı için haberimizi okumaya devam edin.
Poşe yumurta nedir?
Poşe yumurta, "poşe" tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtalar elde etmenizi sağlayan bir pişirme yöntemi. Servis ettiğinizde sarısını kestiğinizde ise içinin akışkan olması onun iyi piştiğinin bir kanıtı.
Poşe yumurta tarifi için püf noktaları:
- Mutlaka suyun kaynama derecesini kontrol edin.
- Kaynayan suya sirke eklerseniz, poşe yumurtanız dağılmayacaktır.
- Yumurtayı direk içine kırmak yerine bir kasenin içerisine dağılmadan dikkatlice kırın. Böylece şekli bozulmayacaktır.
- Suyun asla tam kaynama noktasına getirmeyin. Yoksa yumurtaların haşlanmış yumurta kıvamına gelmesine ve sertleşmesine yol açarsınız.
- Yumurtanın pişip pişmediğini anlamak için: Yumurtayı tencereden delikli bir kaşıkla alın ve bir çay kaşığıyla hafifçe dürtün. Yumurta akı eğer yumuşaksa yine aynı dikkatle suya bırakın ve biraz daha pişirin.
Poşe yumurta tarifi malzemeler:
-1 adet yumurta
-Su
-Sirke
Poşe yumurta nasıl yapılır?
1. adım: İlk olarak tencereye su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Yaygan bir tencere
seçmeye özen gösterin.
2. adım: Eğer kusursuz bir kıvam istiyorsanız suyun ısısı yaklaşık 80-85 derece olmalı.
3. adım: Yumurtanın dağılmaması için kaynayan suya 1 tatlı kaşığı kadar sirke ekleyin.
4. adım: Sirkeden sonra bir çimdik kadar tuz da ekleyebilirsiniz.
5. adım: Yumurtayı önce derin bir kasenin içerisine kırın. Burada dikkat etmeniz gereken şey şeklinin bozulmaması...
6. adım: Su kaynama noktasına yaklaştığında altını kısın.
7. adım: Tencere içindeki suyu bir kaşık yardımıyla dairesel hareketlerle dikkatlice döndürün.
8. adım: Daha sonra ortasına kasedeki kırılmış yumurtanızı çok dikkatli şekilde bırakın.
9. adım: Poşe yumurta 3-5 dakika içinde hazır olacaktır.
Son adım: Yumurtanın beyazı katılaşıp sarısı yoğunlaşınca delikli bir kaşıkla yumurtayı suyun içinden alın ve süzdükten sonra hemen sıcak sıcak servis edin.
Afiyet olsun.
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