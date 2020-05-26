Acenteler bizim risk doktorumuz

Gülen, “Bu sayede de yeni gelir modellerine ulaşacaklar” dedi. Aksigorta, 60’ıncı yılını YouTube kanalı Sigorta Ekranı’nda kutladı. Gülen, programda şirketin 60 yıllık serüvenini anlatırken; acentelere ve sigortalılar için de önemli mesajlar verdi.

Bundan sonraki süreçte acentenin öneminin artacağını belirten Gülen, “Acentenin önemi artarken görev tanımları değişecek. Bugün acentenin görev tanımı müşteriyi kazanmak yönündeyken önümüzdeki dönemde acentelerin daha çok görev alacağı yer müşteriye başka kanallardan bakmak olacaktır. Acentelerimizi risk doktoru olarak tanımlıyoruz. Niye risk doktoru? Müşteri dinleyip istekler doğrultusunda reçeteler yazdıkları için. Acenteliğin bu uzmanlık yapma tarafının artacağını öngörüyoruz. Müşteri kazanım tarafı biraz yavaşlayacak ama müşteriye bakım veren taraf, servis veren tarafı çok ciddi artacaktır. Bu sayede de yeni gelir modellerine ulaşılacaklar” diye konuştu.

Yeni riskler ortaya çıkacak

Programda sigortalılara önerilerde de bulunan Gülen, Pandemi ile birlikte yeni risklerin ortaya çıkacağını söyledi. Gülen, şöyle devam etti: “Müşterilerimizden öncelikle sağlıklarını korumalarını istiyoruz. Ayrıca koruma altına almadıkları varlıklarını da koruma altına alsınlar. Çünkü pandemi ile beraber birçok riskin de ortaya çıkacağı görülüyor. Siber dünyada çok fazla rol almaya başladık mesela… Kredi kartı bilgilerimiz, kendi kimlik bilgilerimiz internet dünyasında bir yerden bir yere uçuşuyor. Buradan gelebilecek risklere karşı tüketicilerimizin kendilerini mutlaka korumaları gerekir. Şimdi önümüzde bir normalleşme süreci var. Daha az toplu taşıma kullanıp daha çok bireysel araç kullanacağımızı ön görmemiz lazım.”