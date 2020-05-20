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    HaberlerSigorta Haberleri AvivaSA KEP programını gençlere açtı
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    20.05.2020 - 13:03 |

    AvivaSA KEP programını gençlere açtı

    AvivaSA, sigortacılık mesleğini tanıtmak, sektör hakkında bilgi vermek ve daha birçok konuda gençlere destek olmak üzere dijital platformları üzerinden eğitim vermeye başladı. Sigortacılık alanında binlerce kişiyi sektöre kazandıran AvivaSA, pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların gelişimine destek olmak amacıyla “Avivasa KEP” programında canlı eğitim serisine başladı.

    AvivaSA KEP programını gençlere açtı

    Avivasa’dan yapılan açıklamada, Haziran ve Temmuz aylarında toplam 4 hafta sürecek eğitimlerde; 9 adet webinar düzenleneceği ve program sonunda katılımcıların devamlılık sağlamaları durumunda sertifika almaya hak kazanacakları belirtildi. Ayrıca, 9 webinardan en az 5 tanesine katılım gösterenler arasında yapılan sınavda başarılı olan 150 kişinin ise AvivaSA ile mülakata katılma fırsatı yakalayacağı vurgulandı.

    1000’e yakın başvuru alındı

    Sigortacılık ve ekonomi eğitimlerinden, üst düzey yöneticilerle kariyer sohbetlerine ve mülakatlarda fark yaratacak performans sırlarına kadar birçok içeriğin yer aldığı ücretsiz webinar serisi sunan “AvivaSA KEP ” programı için kısa sürede 1000’e yakın başvuru alındığı belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül; “Herkesin evde kalmak zorunda olduğu bu dönemde öğrencilerin zamanını etkin bir şekilde değerlendirmesine destek olmak amacıyla yola çıktık. Sektörümüzde eğitim alanında da çok iddialı bir şirketiz. Bu gücümüzü gençlerle paylaşmak istedik. Öğrencilerle her fırsatta iletişime geçip yeni neslin çalışma hayatından beklentisini anlamak bizim için çok önemli. Programın, katılım sağlayan öğrencilere olduğu kadar sektörümüze de çok fayda sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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