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    HaberlerSigorta Haberleri BES’te toparlanma başladı, katılımcı sayısı artışa geçti
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    17.08.2020 - 11:20 |

    BES’te toparlanma başladı, katılımcı sayısı artışa geçti

    Türkiye’de Covid-19 salgınından etkilenen ve katılımcı sayısı azalan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), salgının etkisi azalırken toparlanma da başladı.

    BES’te toparlanma başladı, katılımcı sayısı artışa geçti

    Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) yayımladığı verilere göre, Gönüllü BES’te temmuz ayında katılımcı sayısı, 9 bin 235 kişi artışla 31 Temmuz itibarıyla 6 milyon 846 bin 527 kişiye yükseldi.

    30 Haziran-31 Temmuz arasında, BES’te katılımcıların toplam fon tutarı ise 3 milyar 610.6 milyon TL artışla 122 milyar 401.8 milyon TL’ye ulaştı.

    Gönüllü BES’te toplam katılımcı sayısının, haziran ayı başındaki seviyeyi yakaladığı dikkat çekiyor.Yatırıma yönlenen tutar arttıGönüllü BES’te, toplam katılımcı sayısı ve katılımcıların fon tutarı dışında takip edilen en önemli göstergelerden katkı payı tutarı ve yatırıma yönlenen tutar da geçen ay artış gösterdi. 31 Temmuz itibarıyla katkı payı tutarı 75 milyar 859.6 milyon TL’ye, yatırıma yönlenen tutar ise 74 milyar 384.6 TL’ye yükseldi.

    Rakamlarla Gönüllü BES:

    Katılımcı sayısı: 6.846.527

    Fon tutarı: 122.401.813.216

    Katkı payı tutarı: 75.859.651.138

    Yatırıma yönelen tutar:

    74.384.674.494

    Kaynak: EGM, 31 Temmuz itibarıyla.

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