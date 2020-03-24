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    HaberlerSigorta Haberleri Dikkat! Evden çalışırken verileriniz çalınmasın
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    24.03.2020 - 13:05 |

    Dikkat! Evden çalışırken verileriniz çalınmasın

    Aksigorta, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile artış gösteren mobil çalışmalarda siber risklerin oluşabileceğinin altını çizerek, kurumlar ve şirket çalışanlarının dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

    Dikkat! Evden çalışırken verileriniz çalınmasın

    Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ (salgın) hastalık olarak tanımlanan; yeni tip korona virüs COVID-19 sonucunda Türkiye’de okullar tatil olurken; pek çok şirket de çalışanlarını evden çalışmaya yönlendiriyor. Aksigorta; uzaktan çalışmanın çeşitli siber güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini ifade ederek, kullanıcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

    Şirket içi güvenlik politikası oluşturun

    Kurum çalışanlarının evden çalışırken, şirket verilerine bilgisayar ve telefonlarından uzaktan erişim sağlamasının şirketler için; büyük bir risk taşıdığını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz; şirket verilerini güvenle korumak için pek çok tedbirin alınabileceğini ifade etti. Altıngöz, “Yazılımlarınızı güncelleştirmeye dikkat edin. Hacker’lar siber saldırı gerçekleştirmek için sistem açıklarını kollarlar. Bu nedenle ilk kural, yazılımları güncel tutmaktır. Güncelleştirilmiş yazılımların yanı sıra kurum içinde de güvenlik ve gizlilik politikanızı oluşturmalısınız. Şirket dosyalarında erişim kuralları belirlemeli ve herkesin her dosyaya ulaşmasını engellemelisiniz” dedi.

    Evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ile beraber işverenlere güvenlik tedbirlerini arttırmaları yönünde birçok görev düşmektedir” diyen Altıngöz, “Özellikle VPN ile uzaktan güvenli bağlantı sağlanması, iş bilgisayarlarından kişisel verilerinin paylaşımını engelleyecek sistemlerin oluşturulması, bilgisayarların düzenli şifre yenilemelerine yönelik çalışmalarının arttırılması gibi… Aynı zamanda şirket verilerine uzaktan erişimde mutlaka çift faktörlü kimlik doğrulama kullanmalısınız” şeklinde konuştu.

    Verilerinizi güvence altına alın

    Kurum cihazlarından veri sızıntıları sonucu oluşabilecek maddi zarar ve itibar kayıplarına karşı korunmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Altıngöz; şunları söyledi:

    “Siber Koruma Sigortası bir siber olay neticesinde sigortalının uğrayabileceği ve/ veya sigortalıya; 3. şahıslar tarafından yöneltilebilecek tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Siber Koruma Sigortası ile gerçekleşmiş veya gerçekleştiğinden şüphelenilen bir siber olay neticesinde; olayın sebeplerinin ve detaylarının araştırılması, saldırı sonucu itibar korunmasına yönelik danışmanlık masrafları poliçe kapsamında karşılanıyor. Sigortalıya ait web sitesi veya sosyal medya hesaplarından bir siber olay sonucu karalama, telif hakkı, unvan, slogan; ticari isim veya marka ihlali ya da gizlilik haklarının ihlali neticesinde sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri ve savunma masraﬂarı teminatını da içeriyor.”

    Uzaktan eğitimde güldüren soru: "Bizi duyuyor mu?"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.
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