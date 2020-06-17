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    HaberlerSigorta Haberleri Doğa Sigorta’dan babalara yüzde 35 kasko indirimi
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    17.06.2020 - 15:34 |

    Doğa Sigorta’dan babalara yüzde 35 kasko indirimi

    İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hayatımızdaki sağlık ve güven olgusu daha da önem kazanırken, Doğa Sigorta, Babalar Günü’ne özel iki kampanya oluşturdu.

    Doğa Sigorta’dan babalara yüzde 35 kasko indirimi

    Doğa Sigorta; Babalar Günü vesilesiyle 1-22 Haziran tarihlerinde geçerli olmak üzere tüm erkeklere Kasko Sigortası’nda %35’e varan indirime ek, araç içi antibakteriyel dezenfeksiyon ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda %5 indirime ek, üroloji muayene ve PSA tetkiki hediye ediyor. Hem Doğa Sigorta hem de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında sigorta süresi içinde, poliçe özel ve genel şartları kapsamında sigortalının ödeyeceği fark ücretlerini güvence altına alan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK fark ücretlerini ödemeden tedavi olmanıza olanak sağlıyor. Öte yandan salgın hastalıklar poliçe teminatı kapsamı dışında olmasına rağmen Doğa Sigorta, COVID-19 ile ilgili hastane masraflarını da TSS poliçe teminatı kapsamına katıyor.

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