Emlak satışları konut sigortasına olan talebi artırdı

Konut satışlarında son dönemde tüm zamanların satış rekoru kırılırken, sigorta sektörü de bu ilgiden nasibini aldı. Artan konut satışlarının olumlu etkilediği branşlar arasında ilk sırada konut sigortaları yer aldı. Konut Sigortası’nda gerçekleşen rakamlara bakıldığında da artış oldukça dikkat çekici.

Örneğin bu yılın Ocak-Mayıs döneminde konut poliçesi olan ev sayısı 2 milyon 281 bin 483 iken ocak –haziran döneminde bu sayı 2 milyon 865 bin 164’e ulaştı. Gerçekleşen konut satışlarında konut kredileri kamu bankaları tarafından sağlandığı için Konut ve DASK poliçe satışlarının ağırlıklı banka kanallarından yapıldığına dikkat çeken Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Konut sigortalarında Haziran ve Temmuz ayında bu oran geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli oranda artış gösterdi.

Haziran ayında konut sigorta poliçe adetlerinin yüzde 74’ü banka kanalından yüzde 36’sı ise acente ve diğer dağıtım kanalları üzerinden gerçekleşti” dedi.Kredi kampanyaları sayesinde yaklaşık 1,5 ayda tüm zamanların en yüksek konut kredisi kullanımının yaşandığına dikkat çeken Ahmet Yaşar, “Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Türkiye’ de yaklaşık 17.6 milyon konut var. Bu konutların yaklaşın yüzde 56’sının zorunlu deprem sigortası, yüzde 22’sinin ise konut sigortası bulunuyor” dedi.140 TL’ye konut sigortası yaptırabilirsinizÖte yandan halk arasında isteğe bağlı olarak yapılan konut sigortalarının oldukça pahalı olduğu düşüncesi hâkim. Oysa 200-250 bin TL’lik bir konut için yıllık ortalama 140 TL’ye konut poliçesi yaptırmak mümkün. Bunun yanında değerli eşyalarınızı da poliçenize ek teminat olarak ekleyebilirsiniz. Konut sigortası, sadece ev sahipleri için değil kiracılar için de büyük önem taşıyor. Evi ve içindeki eşyaları pek çok riskte karşı koruyan bu sigorta ürünü, kiracılara da geniş teminatlar sunuyor. Özellikle kiracılar için önemli bir avantaj sağlayan eşya sigortasında 100 bin TL’lik teminat için yıllık ortalama ödenecek prim tutarı 175 TL.

Konut sigortasında bilinçlenme arttıİnci Sigorta Genel Müdürü Şebnem Korkut ise son yıllarda insanların konut sigortası ile ilgili daha fazla bilinçlendiğine dikkat çekerek, “Yaşanan depremler, sel felaketleri insanları konut sigortası yaptırma konusunda etkiliyor. Bunun yanında şirketlerin sundukları uygun fiyatlı ürünler ve bu ürünlerle birlikte verilen asistans hizmetleri konut sigortalarını ön plana çıkarıyor. Evler yenilendikçe, özellikle de banka kredisi ile satın alınan ev sayısı arttıkça daha çok kişi konut sigortası ile tanışmış oluyor. Yine evlerimizde kullandığımız değerli eşyaların sayısının artması da bu alandaki gelişmeyi etkileyen önemli unsurlardan birisi. Önümüzdeki dönemde konut sigortası branşı gelişmeye açık bir alan olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Konut sigortası yaptıracaklar nelere dikkat etmeli?

• Konut sigortaları, içerdikleri teminatlara ve ek hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle ihtiyaçlara göre ek teminatlar talep edilmeli.

• Konut sigortasının fiyatı; binanın yapı tarzı, brüt metrekaresi, kullanım şekli, yapının bulunduğu il ve ilçeye bağlı olarak değişiyor.,

• Sigortada yapının satış fiyatı değil, inşa bedeli baz alınıyor. Evinizi satış fiyatı üzerinden sigortalatmanız durumunda aşkın sigorta söz konusu olur ve fazla prim ödemek durumunda kalabilirsiniz.

• Ev içindeki eşyalar da konut poliçesi kapsamına dâhil edilebilir. Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır.

• Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde teminat altındadır. Bunların dışında kalan tüm teminatlarda oluşan riskleri minimuma indirmek için konut sigortası yaptırılmalı.

• Evin birtakım özelliklerine göre konut sigortası indirimli olarak yaptırılabilir. Örneğin alarm sistemi, fiyat açısından avantaj sağlıyor.