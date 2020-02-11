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    HaberlerSigorta Haberleri Halk Emeklilik, Ar-Ge merkezi olarak tescillendi
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    11.02.2020 - 13:45 |

    Halk Emeklilik, Ar-Ge merkezi olarak tescillendi

    Dünyadaki güncel uygulamaları yakından takip eden sigorta sektöründe, inovasyonu iş kültürünün merkezine yerleştiren, buna gerçek anlamda yatırım yapan ve yenilikçi çözümler üretmeyi başaran kurumlar rekabet içerisinde öne çıkabiliyor ve fark yaratabiliyor. Bunun da yolu bilgi ve proje yönetiminde uzmanlaşmaktan, yeni fikirlere yatırım yapmaktan geçiyor.

    Halk Emeklilik, Ar-Ge merkezi olarak tescillendi

    İşte bu konuda fark yaratanlardan birisi de Halk Emeklilik oldu. Veri madenciliğinde ileri teknikler kullanmaya başlayan Halk Emeklilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi” olarak tescillendi.

    5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda alınan bu karar şirketin teknolojik yeterliliğini ve proje yönetimindeki başarısını onaylıyor. Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, “Emeklilik sektörünün gelişimi ve şirketimizin sektörde ilerlemesinin en önemli yollarından birinin Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda 5 yeni Ar-Ge projesine start verdik” dedi.

    Sektör ve akademi işbirlikleri önemli

    Cebeci, bu projeler ile hem yeni ürünler yazacaklarını hem de mevcut veri madenciliği çalışmalarını güçlendirerek geliştireceklerinin altını çizerek, “Tüm bunların yanında sektör ve akademi iş birliklerine çok önem veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu işbirliklerini artırmayı planlıyoruz. Ayrıca Ar-Ge personelinin bu süreçte daha aktif rol alması ve kendilerini geliştirmeleri için teşvik edici ödül sistemleri geliştirdik ve bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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