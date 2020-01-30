İş yeri paket sigortaları KOBİ'lerin koruma kalkanı

Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 2.5 milyon işletmenin yüzde 90’ını oluşturan KOBİ’ler, ekonominin de can damarı. Bugün toplam katma değerin yüzde 55’ini gerçekleştiren, toplam ciroda ise yüzde 60’ın üstünde bir orana sahip olan KOBİ’ler istihdamın da yüzde 75’lik kısmını sağlıyor. Peki Türkiye ekonomisinin sağlıklı büyümesi için bu derece önemli olan KOBİ’ler faaliyetlerini sürdürürken, risklerini ne derece azaltabiliyor? Ya da faaliyetleri sırasında yangın, doğal afet, hırsızlık, iş durması gibi zararlarla karşılaştıklarında kaybettikleri değerleri yerine hemen koyabiliyor mu? Örneğin yaşanan bir deprem sonrası yıkılan üretim tesisini yeniden çalışır hale getirmek bir KOBİ için hiç de kolay değil. İşte bu noktada KOBİ’lerin imdadına sigorta yetişiyor. Sigorta şirketlerinin KOBİ’ler için hazırladığı ve ihtiyaçlarına göre düzenlediği KOBİ İşyeri Paket Sigortaları, onları birçok riske karşı koruma altına alıyor. Bugün KOBİ İşyeri Sigorta’sı yaptıran işletmeler, yangından, depreme, selden, su baskınına, kar ve kira kaybından, grev, lokavta, halk hareketlerinden teröre kadar birçok konuda üstelik uygun fiyata satın aldıkları teminatlarla işletmelerini güvence altına alabiliyor.

Fakat KOBİ’ler sigorta konusunda yeterli bir bilince sahip değil. Bugün Türkiye’deki işyerlerinin sigortalanma oranı sadece yüzde 15-18 seviyelerinde. Uzmanlar, son dönemde bu tarz sigortalara olan talepte bir artışın olduğunu, ancak bunun poliçeleşme oranlarına henüz yansımadığına dikkat çekiyor. Bu da gösteriyor ki sigorta ile ilgili bir farkındalık var, fakat KOBİ’ler finansal durumlar nedeniyle sigorta yaptıramıyor. Öte yandan sigorta şirketleri her işletmenin ihtiyacına göre uygun İşyeri Paket Sigortası ürünleri hazırlıyor.

Sigorta en çok sıkıntı çekilen dönemde bir ihtiyaç

KOBİ’lerin sigortaya en çok da sıkıntı çektikleri dönemde ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Doğa Sigorta Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, “KOBİ’lere göre hazırlanan değişik sigorta ürünlerine rağmen birçok işletme bugün hala sigortasız olarak üretime devam ediyor. Yıllar süren çabalar sonucu oluşan birikimlerin bir anda yok olmaması, üretime ara verilmesi nedeniyle pazarın kaybedilmemesi, yaratılan markanın itibar kaybına uğramaması için işletmeler, KOBİ paket poliçeleriyle kendilerini korumaya almalı” diyor.

KOBİ İşyeri Paket Sigortası nedir ve neleri kapsar?

Türkiye’de 50 veya daha az kişinin çalıştığı işletmeler KOBİ olarak adlandırılıyor. İş Yeri Paket Sigortaları hemen her türlü sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin iş yerlerini ve işyerleri içerisinde bulunan her tür muhteviyatı poliçenin detayları kapsamında meydana gelebilecek kaza ve hasarlara karşı koruyan bir sigorta ürünü. İşletmeler bu sigorta kapsamında yaşanma ihtimali olan yangın, deprem, fırtına, dolu ve sel gibi doğal afetler, hırsızlık, taşıt çarpması gibi durumların yanı sıra, iş durması, kira kaybı ya da iş yeri değişikliği masrafları gibi birçok alanda sigortalamakta ve bu sayede maddi kayıplarını en aza indirebiliyor.

KOBİ İşyeri Sigorta’sı nasıl yapılıyor?

KOBİ Sigorta paketi yaptırmadan önce sigorta şirketi işletmede gerekli analizleri yapıyor ve işletmenin sigortalanmaya uygun olup olmadığına karar veriyor. Mesela olası bir yangın riski için “Yangın tüpleri mevcut mu? Yangın dolabı var mı?” gibi soruların cevapları aranıyor. Hırsızlık konusunda ise hırsızlık önlemlerinin yeterli olup olmadığı sorgulanıyor. Eğer işletme risk taşıyorsa sigorta poliçesi hemen düzenlemeden, öncelikle işletmenin gerekli önlemleri belirli bir sürede alması öneriliyor. Fiyatlandırma, sigortalanan kıymetler ve risklere göre belirleniyor.