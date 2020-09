İşsizlik Sigortası yaptır, işsiz kalmaktan korkma!

İşsizlik ürününün kapsamında, istek dışında işsiz kalınması, bir kaza/hastalık sonucu çalışamayacak durum olunması veya vefat durumunda destek sağlanıyor. Diğer taraftan kredi/kredi kartı kullandıran kurumlar açısından da borcun geri dönüşü konusunda karşılaşılabilecek muhtemel riskler minimuma indiriliyor.

Özel işsizlik ve kredi işsizlik sigortaları

Sigorta şirketleri, Özel İşsizlik Sigortası ile işsizlik süresince geçen zamanı koruma altına alıyor. Bu sigortayı her kademeden çalışanın yaptırabilmesi ve şirketlerin sigortalılarına özel hizmetler sunması en büyük özelliği. Kredi işsizlik sigortası ise aldığınız kredi ödemelerinin güvence altına alınması, işsiz kalsanız da ödemelerinizin aksamadan devam edebilmesini sağlıyor. Sigorta şirketlerinin işsiz kalındığı durumlarda devreye giren birçok ürünleri var.

İşsizlik sigortası ne zaman yapılmalı?

Çalışanlar için işsiz kalma riski her dönemde var. Ayrıca söz konusu durum her meslek grubundan bireyleri de kapsayan bir risk. Bu nedenle çalışma hayatına başlayan her özel sektör çalışanının bu sigortaları alması önemli avantajlar sağlıyor. Bireylerin düşük primlerle, her an karşılarına çıkabilecek olan işsizlik sorununa karşı yaşam standartlarını güvenceye almaları önemli. İşsizlik sigortasının aktif çalışma hayatındayken ve herhangi bir sıkıntı olmasını beklemeden yapılması gerekiyor.

Teminat kapsamı dışında kalan haller

İşveren ile anlaşarak veya isteyerek işten ayrılma ya da işsizlik tazminatı için başvurduktan sonra ücret alarak çalışmaya devam etme durumları teminat dışında kalıyor. İş yerinde altı ayı tamamlamadan işsiz kalanlara ödeme yapılmıyor. Bu kurallar, doğru tazminat ödemesi yapılması açısından önemli. Poliçelerde teminat ve özel şartlar detaylı olarak yer alıyor. Müşterilerin bu şartları okumaları gerekiyor.