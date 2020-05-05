Katılım Emeklilik Covid 19’u yeni poliçelere de ekledi

Katılım Emeklilik olarak sağlık ürünlerini çatısı altında topladıkları Katılım Sağlık markasının korona salgını sürecinde çok önemli rol üstlendiğini belirten Sincek, “Salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, güncel istisnai ve hassas durum gözetilerek Covid-19, kapsam altına alındı. Sigortalılarımızın tanı ve tedavi giderleri, poliçe limitleri dahilinde karşılanmaya başlandı. Sigortalılarımızın öncelikle her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Katılım Sağlık olarak, Covid-19 hastalığı ve tedavisi kapsamında oluşacak olası tedavi giderlerini, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımız kapsamındaki pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerde, karşılıyoruz” diye konuştu.

Sincek, yeni düzenlenen poliçelerde ise söz konusu rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile kapsam alanına aldıklarını söyledi.

Halk bu dönemde de BES’i tercih etti

Salgın sürecinde tüm işlemlerin online kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirildiğini hatırlatan Sincek şöyle devam etti; “Dijitali merkeze alan çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Katılımcılarımız, BES’in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğunu, bu süreçte tasarruflarını artırarak gösterdi. Halkımız orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES’i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla korona sürecine kısa sürede uyum sağladı” dedi.

Tekafül sigortacılığında 6’ıncı yılımız

Türkiye’de tamamen faizsiz esaslara dayanarak tekafül sigortacılığı yapan öncü şirket olduklarını hatırlatan Sincek, “Bir yardımlaşma geleneği olan tekafül sigortacılığını 6 yıldır uygun şekilde yerine getiriyoruz. Artık tekafül sigortacılığı ile Katılım Emeklilik birlikte anılıyor. Geleneğimizin bir parçası olan yardımlaşma kültürünü esas alan tekafül modeliyle çalışıyoruz. Faizsiz BES’te yüzde yüz katılım esaslı uygulamalarla birlikte bazı hayat sigortaları ürünlerinde tekafülün ilk defa uygulamalarını gerçekleştirdik. Daha sonra tekafül kapsamında sunduğumuz ürünlerimizle kısa sürede büyüyerek hayatın her alanına dokunur hale geldik” şeklinde konuştu.