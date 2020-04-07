Küresel sigorta sektörünü COVİD 19 nasıl etkileyecek?

Çin’de başlayan ve tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de tehdit eden Koranavirüs salgını (Covid-19) ekonomideki pek çok sektör gibi sigorta sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. Türkiye özelinde bakıldığında, yeni satışların azalmaya başlaması yanında, sigorta şirketlerinin sağlık sigortası poliçelerinin içine Covid-19 teminatını dahil etmesiyle sektörün sağlık branşındaki maliyeti de artacak. Türkiye dışında dünyada da durum çok farklı değil. Salgının, küresel sigorta endüstrisinde de ciddi bir tahribat yapması bekleniyor. Covid-19’un sigorta ve reasürans piyasalarına etkilerini Sigorta Medya’nın internet sitesinde değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdür Yardımcısı Doğan Zorlu, Covid-19’un, sigorta şirketlerinin finansalları, sektördeki pek çok branş, reasürans piyasasını olumsuz etkileyeceği görüşünde.

Finansal gelirlerde düşme endişe kaynağı

Covid-19 salgını ile birlikte özellikle son üç haftadır küresel sigorta ve reasürans piyasalarında da bir çok olumsuz gelişme yaşandığına dikkat çeken Zorlu, küresel salgının, küresel sigorta ve reasürans piyasalarına olan genel etkileri konusunda öncelikle şirketlerin ‘finansalları’ üzerindeki etkiye dikkat çekiyor. Zorlu’nun verdiği bilgilere göre, söz konusu salgınla birlikte sigorta şirketlerinin yatırım gelirleri ve finansal kârları, global finans piyasalarının genel gidişatı sebebiyle ciddi ölçüde olumsuz etkilenecek, borsada hisseleri işlem gören sigorta ve reasürans şirketlerinde kayda değer kayıplar yaşanacak.

Kaskoya talep azalacak

Makalesinde, Covid-19’un etkisini branşlar bazında da değerlendiren Zorlu, küresel ölçekte kasko ve seyahat sigortalarına olan talebin keskin bir düşüşe geçeceğini öngörüyor. Ülkemizde ise araçların yola çıkmaması dolayısıyla hasar frekanslarınn düşeceğini belirten Zorlu’ya göre, buna karşın yaşanan kur artışları dolayısıyla araçların tekrar yola çıkıp, hasarlar yaşandığında yedek parça maliyetlerinin çok artacak olması da ilginç bir süreç ortaya koyacak.

Koronavirüs hangi sigorta branşını nasıl etkileyecek?

• Ticari alacak sigortaları ve kefalet sigortalarında global sermaye ve finans piyasalarında yaşanan daralma ve kötü gidişat neticesinde hasar frekansı ve şiddeti artacak.

• Kâr kaybı / İş durması sigorta teminatları detaylı bir biçimde irdelenmeye başlanacak; fiziki zararın, hasar olmadan tetiklenip tetiklenmeyeceği, all risks poliçelerde yer alan bazı genişletmelerin ne şekilde ele alınması gerektiği tartışılmaya başlanacak.

• Havacılık sigortalarında uçuşların durdurulması ile sigorta prim hacimleri çok düşecek ve geçen sene zarar eden bu branş, bu sene de yeterli prim havuzunu yaratamayacak.

• Yönetici sorumluluk branşında da davalar gelmeye başlayacak; bunun en güncel örneği, Norwegian Cruise Line için yatırımcılar tarafından açılan davalar; sebebi ise Koronavirüs riskinin olduğundan düşük gösterilmesi,

• Koruma ve Tazmin (P&I) sigortalarında, yolcuların Koronavirüsten etkilendiği Diamond Princess örneğinde olduğu, farklı hasar senaryoları gerçekleşecek.

• Ofis çalışanlarının büyük oranda evden çalışmaya başlamasıyla siber risklerin ve yaşanan hadiselerin süratle artması, dolayısıyla ‘siber sigortaların’ yeterli ölçüde bir prim hacmine ulaşamadan zarar trendine girecek.

• Uluslararası ticaret hacminin de dramatik bir biçimde düşmesiyle nakliyat ve emtea sigorta prim üretimlerinde düşüş yaşanacak, üretim ve satış seviyelerinin düşmesiyle brüt kâr ve ciroya endeksli kâr kaybı ve sorumluluk sigorta prim üretimleri düşecek.

• Sağlık’ta sadece direk Covid-19 sebebiyle değil ayrıca dolaylı olarak insanların evlerine kapanması dolayısıyla hareketsizlik ve depresyon kaynaklı farklı hastalıklar görülecek olması nedeniyle hasarlar artacak; hayat sigortalarında hasar trendi izlenecek.

• İşveren sorumluluk sigortalarında korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmekte olan çalışanların varisleri iş kazası davalarına yönelecek.

• İnşaat ve montaj gibi mühendislik sigortalarında projelerdeki kesintiler dolayısıyla kar kaybı ve diğer bazı ek teminatların salgın durumunda devreye girip girmeyeceğinin tartışılacak.