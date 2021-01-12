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    HaberlerSigorta Haberleri Modüler sigorta nedir?
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    12.01.2021 - 14:02 |

    Modüler sigorta nedir?

    Son zamanlarda sigorta yaptırmak isteyenlerin en çok karşılaştığı ve merak ettiği kavramlardan birisi de “Modüler Sigorta”.

    Modüler sigorta nedir?

    Her bütçeye ve beklentiye uygun ekonomik sigorta çözümleri sunan modüler sigortalar, günümüzde farklı bir sigortacılık deneyimi sunuyor. Modüler sigorta ürünleri “fiyatını kendin belirle” opsiyonuyla her bütçeye ve ihtiyaca göre tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen sigorta ürünleri olarak dikkat çekiyor. Diğer bir deyişle modüler sigorta; ihtiyaç dışı teminatlar nedeni ile yükselen poliçeler yerine, hem esnek hem de her bütçeye uygun ekonomik çözümler sunan sigorta modeli olarak ifade ediliyor.

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