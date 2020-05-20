NN Hayat ve Emeklilik ve Haluk Levent doğa için buluştu

Türkiye’nin en güvenilen ve en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Haluk Levent; sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile takipçilerinden; #Doğayamektup #Çünkübaşkasenyok etiketiyle doğa için yazdıkları mektuplarını paylaşmalarını istedi ve doğaya sahip çıkmaya davet etti.

Haluk Levent, “Birçoğumuzun evlerinde olduğu bu dönemde, doğanın tekrar dünyayı ele geçirdiğine tanık olduk. Kaldırımda açan çiçekler, sokaklarda dolaşan hayvanlar, sahillere yaklaşan yunuslar… Tüm bu sahneleri mutlulukla izledik ve doğanın önemini hatırladık. Artık ‘Çünkü Başka Sen Yok’ diyoruz doğa için. Bu nedenle, haydi doğaya bir mektup yazalım, ona olan özlemimiz, sevgimiz, tutkumuz ortaya çıksın” dedi.

NN Hayat ve Emeklilik olarak tüm Türkiye’nin severek takip ettiği Haluk Levent ile heyecan verici bir iş birliğine imza attıklarını belirten Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican ise; “Önce Sen diyerek başladığımız yolculuğumuzda, ‘Çünkü Başka Sen Yok’ diyebilmenin ne kadar önemli olduğunu hatırladığımız, çok değerli bir zamandan geçiyoruz. Tüm dünyanın yaşadığı bu süreç bize, kendimize dönmenin, gerçek değerlerimize sahip çıkmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Bu projeyi konuşmaya başladığımızda ilk aklımıza gelen isim Haluk Levent oldu. Kendini adadığı AHBAP ile örnek işlere imza atan, dokunduğu her konuyla tüm toplumun güzel duygularını uyandıran, desteğini alan Haluk Levent ile doğa için önemli bir fark yaratacağımızı inanıyoruz” diye konuştu.

NN Hayat ve Emeklilik, proje kapsamında ayrıca AHBAP Derneği’ne yaptığı bağış ile bu platform kapsamında burs alan 1200 öğrencinin eğitimine de katkıda bulunmayı amaçlıyor.