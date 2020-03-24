Quick Sigorta’dan sigortalılarına: ‘Evdeyiz, hizmetinizdeyiz’

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Koronavirüs salgını sebebiyle devreye alınan yazılım ve uygulamaların projenin ilk aşaması olduğunu belirterek, “ Yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalıştığımız sistemi koronavirüs salgını sebebiyle hemen devreye aldık. Sistem son derece sağlıklı ve entegre şekilde çalışıyor. İki temel konumuz vardı. İlki sigortalılarımıza sunduğumuz hizmetin aksamaması ve yeni sigortalıların ihtiyaç duyduğu poliçelere ulaşabilmesi. İkincisi ise acentelerimizin iş süreçlerinin aksamaması ve kazançlarının azalmaması. ‘Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz’ sloganı ile devreye aldığımız uygulamamız çerçevesinde sigortalılarımız online olarak acentelerine ulaşabiliyor. Potansiyel sigortalılarımız ise yine online olarak kendisine en yakın acente bilgisine; acentenin videosuna, iletişim bilgilerine ulaşabiliyor. İsterlerse doğrudan acentemiz ile bağlantıya geçerek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, isterlerse online poliçelerini alabiliyorlar. Online satın aldıklarında ise bu poliçeler sigortalının en yakınında olan acentemizin partajı üzerinden işlem görüyor. Kısacası hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamış oluyoruz” dedi.

Tek tuş ile ambulans

Quick Sigorta Dijital Kanallar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise sistemin son derece sağlıklı şekilde çalıştığını; acentelerin kendilerinin tanıtımını yapmak için sisteme videolarını yükleyebildiğini belirterek, “Söz konusu sistemi mobil uygulamamız üzerinden de kullanmak mümkün. Bu arada tüm sigortalılarımız ihtiyaç duyduklarında tek bir tuş ile lokasyonlarına ambulans çağırabiliyor, sağlık konusunda telefon ile danışmanlık alabiliyor. Bu hizmet için uygulamamızı cep telefonunuza yükleyip, kayıt olmanız yeterli. Acil Sağlığın en iyi markası Medline ile tüm Türkiye’de bu hizmetleri tüm sigortalılarımıza sunuyoruz” açıklamasını yaptı.