Sektör Ar-Ge yatırımlarıyla gelişecek

Bunun yolu bilgi ve proje yönetiminde uzmanlaşmaktan, yeni fikirlere yatırım yapmaktan geçiyor. “Emeklilik sektörünün gelişimi ve şirketimizin sektörde ilerlemesinin en önemli yollarından birinin Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz” diyen Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, bu kapsamda 5 yeni Ar-Ge projesine start verdiklerini söyledi.



Cebeci, “Bu projeler ile hem yeni ürünler yazacağız, hem de mevcut veri madenciliği çalışmalarımızı analitik fonksiyonlar ve makine öğrenmesi tekniği ile güçlendirerek geliştireceğiz. Tüm bunların yanında sektör ve akademi iş birliklerine çok önem veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu işbirliklerini artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Halk Emeklilik’e Ar-Ge merkezi tescili

Veri madenciliğinde ileri teknikler kullanmaya başlayan Halk Emeklilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi” olarak tescillendi. Bu karar şirketin teknolojik yeterliliğini ve proje yönetimindeki başarısını onaylıyor.



Halk Emeklilik, Ar-Ge Merkezi’nde sektöre özel yeni ürünler yazmayı ve mevcut veri madenciliği çalışmalarını analitik yetenekler ekleyerek geliştirmeyi hedefliyor. Verimliliğin artmasıyla şirket kaynaklarının daha büyük bir kesiminin, müşteri süreçlerini iyileştirmek ve cevap hızını artırmak için kullanılabildiğini belirten Hakan Cebeci, “Bakanlık tarafından Ar-Ge Merkezi olarak kabul edilmek gurur verici. Teknolojik varlıkların, insan kaynaklarının, fikri hakların, proje ve bilgi kaynaklarının doğru Ar-Ge yönetimiyle kurgulanması ve yönetilmesi gerekiyor. Halk Emeklilik olarak başarımızın altında şirket olarak vizyonumuzun yanında, ekibimizin uyumlu ve özverili çalışması yatıyor” diye konuştu.