Seyahat sigortası nedir, nasıl yapılır? İşte fiyatları

Seyahat sigortası, seyahat eden kişileri yaşama olasılığı olan olumsuzluklara karşı korumayı amaçlayan uygulamadır.

Seyahat Sigortası Nedir?

Seyahat sigortası, yolcuları seyahat öncesinde, sondasında ve seyahat esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan korumaya yönelik uygulamadır. Hastalık, bagaj kaybı, eşya kaybı, sefere yetişememe, kaza gibi istenmeyen durumlarda oluşacak sorunlara karşı yolcuyu güvenceye alan bir sistemdir.

Hem yurt içi seyahatlerde hem de yurt dışı seyahatlerde uygulanmaktadır. Yurt içi seyahatlerde yolcu isteğine göre uygulanmaktadır. İsteyen yolcu seyahat sigortası yaptırıp güvenli seyahat edebilir, isteyen ise seyahat sigortası yaptırmayabilir. Ancak yurt dışı seyahatler için bu durum değişmektedir. Pasaport ve vize işlemleri içerisinde seyahat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Seyahat Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Yurt içi seyahatlerde seyahat sigortası taşıma firmaları anlaşmalı oldukları sigorta acenteleri aracılığı ile sigorta yapılmaktadır. Seyahat sigortası seyahat eden kişinin ihtiyacına göre düzenlenmektedir. Seyahat sigortası türleri tamamen seyahat şekillerine ve ihtiyaca yönelik olarak yapılmaktadır.

Yurt dışı seyahatlerde ise, seyahat sigortası yaptırmak vize alabilmek için zorunlu bir koşul olmaktadır. Sigorta şirketleri kişinin ihtiyacını karşılayan sigorta türlerini önermektedir. Kişi kendisi için uygun olan seyahat sigortasını seçmektedir. Seçilen sigortanın yapılması işlemi profesyonel ekip ile yapılmaktadır. Seyahat edecek olan kişilerin tek yapması gereken ise sigorta firması ya da acentesine başvuru yapmaktır. Başvuru yapılan firma gerekli işlemleri prosedüre uygun olarak yapmaktadır.

Seyahat sigortası geçerlilik süresi boyunca sigortanın sunmuş olduğu avantajlardan yararlanılmaktadır. Sigorta yaptırdıktan sonra ek hizmete ihtiyaç duyulması halinde firma ile görüşülerek yeni hizmet alabilmek mümkün olmaktadır. Seyahat sigortası yaptırarak güvenli bir şekilde seyahat etmek daha kolay olmaktadır.

Seyahat Sigortası Şartları Nelerdir?

Seyahat sigortası yaptırmak için gerekli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Seyahat sigortası şartları genel şartlar ve özel şartlar bulunmaktadır.

Genel Şartlar

Seyahat sigortasının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde sigortalı kişinin, seyahat sigortasının geçerlilik süresinde kişiye güvence sağlamaktadır. Seyahat sırasında karşılaşacağı kaza ve hastalığa karşı koruyan özel bir sigorta türüdür.

Sigorta süresinden daha önce oluşmamış ve tamamen seyahat sırasında oluşmuş bir sağlık sorunu olması halinde, sigortalı olan kişiye sigorta teminatları sağlanmaktadır. Yurt içi seyahatlerde sigorta süresi poliçede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasındadır.

Yurt dışı seyahatlerde ise pasaport ile çıkış yapıldığında başlar ve giriş yapıldığında sona erer. Bu şartlara benzer tüm detaylar sigorta metninde yer almaktadır. Sigorta türüne göre özel şartlar ise ayrıca bir metin olarak, seyahat sigortası yaptırmak isteyen kişiye sunulmaktadır. Böylece kişi tüm sigorta şartlarını inceleyerek süreç ve hakları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Tüm süreç hakkında bilgi sigorta yaptıracak kişiye genel ve özel şartlar metinleri ile sunulmaktadır. Ayrıca sözlü olarak ta bilgi verilmektedir.

Seyahat Sigortası Fiyatı Nedir?

Seyahat sigortası, sigorta yapan firmanın vermiş olduğu hizmetle gerçekleştirilmektedir. Seyahat sigortası fiyatı ise yapılan sigorta türüne ve firmanın sunduğu hizmete göre değişiklik göstermektedir. Seyahat sigortası türleri içeriğinde sunulan hizmet doğrultusunda fiyatlandırılmaktadır. Böylece kişi ihtiyacı doğrultusunda seyahat sigortası yaptırarak, en uygun fiyat aralığından faydalanabilmektedir. İhtiyaç halinde acil durumlarda ek bir hizmet alınması halinde de bu hizmet ayrıca fiyatlandırılmaktadır.