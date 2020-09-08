Sigorta bilinirliğini artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası ikinci defa ertelendi. Türkiye Sigorta Birliği’nin twitter hesabından yapılan duyuruda, “07-11 Eylül aralığında kutlanacağını duyurduğumuz Sigorta Haftası’na ilişkin faaliyetlerimizi, pandemi sebebiyle Ekim ayına ertelediğimizi kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız” denildi.