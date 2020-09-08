BİST1.096-0.11EURO8.830.31USD7.480.37ALTIN463.950.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Sigorta Haftası ikinci defa ertelendi
    ABONE OL
    08.09.2020 - 12:01 |

    Sigorta Haftası ikinci defa ertelendi

    Türkiye Sigorta Birliği’nce (TSB) her yıl kutlanan Sigorta Haftası’na ikinci defa erteleme geldi. COVID-19 önlemleri nedeniyle daha önce 7-11 Eylül’de kutlanacağı duyurulan Sigorta Haftası’nın Ekim ayına ertelendiği açıklandı.

    Sigorta Haftası ikinci defa ertelendi

    Sigorta bilinirliğini artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası ikinci defa ertelendi. Türkiye Sigorta Birliği’nin twitter hesabından yapılan duyuruda, “07-11 Eylül aralığında kutlanacağını duyurduğumuz Sigorta Haftası’na ilişkin faaliyetlerimizi, pandemi sebebiyle Ekim ayına ertelediğimizi kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız” denildi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti

    Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 18. son bölüm izle

    Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 18. son bölüm izle

    Sıradaki Haber