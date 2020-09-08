08.09.2020 - 12:01 |
Sigorta Haftası ikinci defa ertelendi
Türkiye Sigorta Birliği’nce (TSB) her yıl kutlanan Sigorta Haftası’na ikinci defa erteleme geldi. COVID-19 önlemleri nedeniyle daha önce 7-11 Eylül’de kutlanacağı duyurulan Sigorta Haftası’nın Ekim ayına ertelendiği açıklandı.
Sigorta bilinirliğini artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası ikinci defa ertelendi. Türkiye Sigorta Birliği’nin twitter hesabından yapılan duyuruda, “07-11 Eylül aralığında kutlanacağını duyurduğumuz Sigorta Haftası’na ilişkin faaliyetlerimizi, pandemi sebebiyle Ekim ayına ertelediğimizi kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız” denildi.