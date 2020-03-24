Sigorta sektörünün Korona şansızlığı

2020 yılına hızlı bir giriş yapan sigorta sektörü, ocaktan sonra yılın ilk 2 ayında da hızlı büyüdü. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) son açıkladığı verilere göre, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %29.7 büyüyen sektör, 14 milyar 827.2 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. Sektörde enflasyonla kıyaslandığında prim üretimindeki reel artış ise %15.4 oldu. Sektörde ilk 2 aylık büyümede, hayat branşındaki %110.4’lük (reel %87.3) büyüme etkili olurken, ocak-şubatta hayat dışı (elementer) sektörde prim üretimindeki artış ise %19 (reel %5.9) olarak gerçekleşti.

Sağlık hızlı büyüyor

Sigorta Medya internet sitesinde yer alan habere göre geçen yılın 2’nci yarısında faiz oranlarındaki düşüş ve tüketici kredilerindeki artış, kredi bağlantılı hayat sigortalarını olumlu etkileyerek, söz konusu branşın hızlı büyümesinde de etkili oldu. Hayat dışında pazar payı %10’un üzerinde olan branşlara göz gezdirildiğinde, ‘hastalık/sağlık’ %27.62’lik büyüme hızıyla en hızlı büyüyen branş olarak dikkat çekiyor. Söz konusu branşı, %22.79’luk büyüme hızıyla ‘zorunlu trafik sigortası’ izliyor. Küçük bir parantez açarsak, 2018 yılının 2’nci yarısında kurdaki hızlı yükselişten olumsuz etkilenen sektör, geçen yılın mart ayına kadar reel olarak daralmıştı. Bu nedenle, 2019’un ilk aylarında rakamların düşüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi’ni de ilk 2 aylık hızlı büyümede dikkate almak gerekiyor.

Korona nedeniyle yeni satışlar düşüyor

Çin’den başlayıp, tüm dünyayı kasıp kavuran, bu ay başından beri ülkemizi de ciddi anlamda etkilemeye başlayan Koronavirüs, ekonomideki pek çok sektör gibi sigorta sektörünü de olumsuz etkileyecek. Nitekim, son günlerde görüşme fırsatı bulduğumuz sigortacılar, bu ay özellikle ‘yeni sigorta satışları’nda bir düşüş olduğu konusunda hem fikir. Mart ayından itibaren Koronavirüs’ün sektöre darbe vurması bekleniyor. Bu nedenle, gelecek ay açıklanacak ilk çeyrek verileri (hatta 4 aylık dönem sonuçları) sektörü yakından takip edenlerce merakla bekleniyor.