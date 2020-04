Sigortacılardan corona kalkanı! 1 ay uzatıldı

Axa CEO’su Yavuz Ölken, bu süreçte sigorta sektörünün tüm paydaşları ile ayakta kalmayı becermesi ve öncelikle sigortalıların sistem içinde kalmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, “Acente ve dağıtım kanallarımızı da sürdürülebilir çözümler ile desteklemeliyiz ve destekleyeceğiz. Tüm çalışanlarımızın da bu süreçte hizmetlerimizi sürdürecek şekilde desteklenmesi ve sektördeki diğer tüm çözüm ortaklarımızın da unutulmaması gerektiği bir dönem içerisindeyiz” dedi.

Ölken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mutlak suretle sektör olarak ortak değer ve kaynaklarımızı çok dengeli yönetmek zorundayız. Zira önümüzdeki belirsizliklerin ne kadar süre, ne etki yaratacağı belli değil ve bizler bir nevi sosyal sorumluluk taşıyoruz. Virüs ve etkileri dışında da halen doğal afetten yangınlara, diğer hastalıklara kadar birçok riski yönetiyor olmak durumundayız. Finansal açıdan sağlam olmak zorundayız. Önce insan sağlığı ve tabii ki hizmetlerimizde güven, uzun soluklu sürdürülebilirlik diyeceğiz. Geleceği daha umutla konuşabilmek ve yönetebilmek adına rekabetin dışında yapıcı uzun soluklu sürdürülebilir çözümleri konuştuğumuz bir dönem yaşayacağımızı umuyorum. Ezberlerin bozulduğu ortada. Amacımız el birliği ile daha sağlam temeller ile geleceğe yatırım yapmak durumundayız.”

SİGORTALANMADA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, koronavirüs salgınının oto sigortalarında hasar frekansını düşürdüğünü, bu nedenle önümüzdeki bir kaç ay karların artacağını belirterek, şunları söyledi: “Bir taraftan maliyetler de hızlı bir şekilde artıyor. Bu artışı dikkate almadan frekans artışı nedeni ile sektör rekabeti artırırsa bunun bedelini ağır öderiz. Ayrıca sigortalanmada bir miktar düşüş beklenmelidir. Öte yandan, ticari-sınai işlerde moralite kaynaklı riskler ekonomik duruma bağlı olarak artabilir. Ayrıca yine bu alanda tahsilat riskleri doğabilecek. Salgın sonrası için henüz önümüzü görememekle birlikte dünya ekonomisinde çok ciddi hasar olması kaçınılmaz. Bu hasarın boyutunu öngörebilmek için elimizde henüz yeterince veri yok.”

DURAĞANLIK YAŞANABİLİR

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve dünya ekonomisinin bu durumdan etkilendiğini söyledi. Sigorta sektörünün ekonominin bir parçası olduğunu belirten Şencan, “Bu olağanüstü duruma bağlı olarak bir durağanlık yaşanabilir. Bundan sonraki süreçte koronavirüsün ekonomiye kısa, orta ve uzun vadeli etkileri, sigorta sektöründeki artış oranlarını önemli ölçüde belirleyecektir. Buradaki gelişmelere göre büyüme ve artış oranlarının revizesi söz konusu olabilir. Ama sonrasından umutluyum, her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum” dedi. Şencan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta şirketleri olarak insanları bilinçlendirmek ve risk henüz gerçekleşmeden tüm önlemleri almak her durumda olduğu gibi Kovid-19 kapsamında da temel amacımız olmalıdır. Bu doğrultuda, her şirketin beklenen senaryoyu kendi içinde tatbikata tabi tutmasını öneririz. Bu çalışmaların, doğabilecek kriz ortamını önceden görmek ve hissetmek anlamında katkısının yanı sıra, şirketlere alması gereken aksiyonlar konusunda da önemli bir analiz sunduğunu düşünüyoruz. Her sigorta şirketinin doğabilecek risklere karşı kendini hazır tutması sektörün de doğal olarak ortak duruşunu belirlemekte en önemli adım olacaktır."

KRİZLERE HAZIRLIKLIYIZ

HDI Sigorta CEO’su Ceyhan Hancıoğlu, sigorta sektörünün iyi bir sınav verdiğini, ilk günden itibaren şirketlerin gelişen teknolojinin de desteğiyle evden çalışma uygulamasına hızlıca geçtiklerini, kesintisiz olarak müşterilerine, dağıtım kanallarına, iş ortaklarına hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Hancıoğlu, “Sigortacılık, ekonomik çalkantılardan iyi ya da kötü yönde ilk etkilenen sektör. Bu salgının ekonomiye etkilerinin yüksek olacağı ilk günden belliydi. Sigortacılık da bundan nasibini alacak. Sigortada genel bir görüş vardır, ekonomik kriz uzun sürmezse sektör çok fazla etkilenmeden atlatır; uzun sürerse geçmiş tecrübelerimiz bize gösteriyor ki, sektörümüz bundan ekonomiden daha fazla olumsuz yönde etkileniyor. Çünkü müşterilerimizin öncelikleri değişiyor, sigorta harcama kalemleri sıralamalarında arka sıralara doğru itiliyor. Hancıoğlu, bu dönemde sigortacılara düşen görevler hakkında da şunları söyledi “Sektör müşterilerine ve iş ortaklarına kesintisiz hizmetini sürdürüyor, sürdürmeye devam edecek. Sigortalıların teminatlarının devamlılığı, prim ödemeleri esnekliği, hasar ödemelerinde hassasiyet gibi konularda sigortalıların yanında olunacak. Türk sigorta sektörü, rahatlıkla söyleyebilirim ki yaşamsal ve ekonomik etkileri bakımından bu krize en hızlı tepki ve en hazırlıklı tepki veren sektörlerin başında geliyoruz. Dolayısıyla minimum sorunlarla süreci yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz.”