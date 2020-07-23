Sorunsuz bir tatil için ‘Yat Sigortası’nı ihmal etmeyin!

Tatile çıkacağımız yatlar için soracağımız ilk soru bu olmalı. Çünkü ticari amaçla veya özel amaçlı kullanılan yatları ve gezinti teknelerini güvence altına alan sigorta sadece sizleri değil, aynı zamanda misafirlerinizi ve yatın kendisini de koruma altına alıyor. Deniz risklerine ek olarak, söz konusu sigortanın yangın, korsanlık, hırsızlık, doğal afetler, 3’üncü şahıslara karşı sorumluluk, kişisel eşya, çevre kirliliği gibi diğer ek teminatlarını da unutmamak lazım.

Yat Sigortası’nın sunduğu bazı avantajlar

-Yata gelecek maddi zararlar

- 3’üncü şahıslara karşı verilebilecek zararlar

-Harp ve grev gibi hallerden kaynaklanabilecek zararlar,

-Çevre kirliliği, yatın elektronik aksamlarına gelebilecek zararlar,

-Yat sahibi ve misafirlerinin ferdi kazalar sonucu yaralanma, ölüm, sürekli sakatlık ve tedavisi sonucu ortaya çıkabilecek tazminatlar,

-Sigortasız tekne kullanıcılarının sigortalı tekneye verebileceği zararlar,

-Teknedeki kişilerin denize düşme sonucu kurtarılmasından doğan masraflar,

-Teknenin kendisinin kurtarılma ihtiyacı olması halinde doğabilecek kurtarma ve yardım masraflarının hepsi sigorta kapsamında yer alıyor.