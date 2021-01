Tamamlayıcı sağlığa yeni oyuncular geldi

Özellikle sigorta şirketlerinin Covid 19’i teminat kapsamına alması ile sağlık sigortalarına artan ilgi ‘tamamlayıcı sağlık’a yaradı. Geçtiğimiz yıl Tamamlayıcı Sağlık’taki büyüme yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Tamamlayıcı sağlık alanındaki büyüme rakamları ise şirketlerin radarını bu alana çevirdi. Bu ilgi pazara yeni oyuncularında girmesine neden oldu. Pazara son giren şirket ise Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik oldu. Özel Sağlık Sigortası’na (ÖSS) göre daha düşük primli olması, teminat yapısı açısından tüketici tarafından daha anlaşılır olması gibi nedenlerden dolayı tamamlayıcı sağlık önümüzdeki yıllarda da hem şirketler için hem de sigortalılar için ‘gözde’ ürün olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Sigortalı adedi artıyor

Türkiye’de sigortalılar ‘tamamlayıcı sağlık’ ile 2013 yılında tanıştı. Tamamlayıcı Sağlık, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde kullanılan bir sağlık sigortası. Yani, TSS yaptırabilmek için tek şart SGK güvencesine sahip olmak. Böylelikle sigorta sahipleri SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi hizmeti aldığında hastanenin talep edeceği fark ücretini ödemiyor. Yani hastanede elini cebine atmıyor. Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip kişi sayısı 2020 yılı sonu itibariyle 2 milyona yaklaştı.

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, normal sağlıklı bir birey baz alındığında yıllık ortalama 600 -1000 liradan başlıyor. Kişinin yatarak veya ayakta tedavi gibi farklı tercihleriyle kapsam genişletilebiliyor.

Güçlü bir oyuncu olacağız

Pazara son giren oyunculardan birisi de Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik oldu. Cigna Global ile QNB Finansbank’ın iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, Cigna Global’in sağlık sigortacılığı alanındaki tecrübesini Türkiye’ye taşıyarak pazardan pay almayı hedefliyor. Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Covid-19 pandemisinin çok boyutlu etkilerini tüm dünyada hissettiğimiz bu dönemde, sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi kavradık. Cigna olarak taahhüdümüz, müşterilerimizin ihtiyacı olan hizmeti her an, her koşulda, en iyi şekilde verebilmek. Bu noktada, sağlık sigortacılığı alanında sunduğumuz ilklerle kapsamlı, kolay erişebilir, güvende ve iyi hissettiren bir hizmetin referans noktası olmak istiyoruz” dedi.