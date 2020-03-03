Trafik sigortası yaptırmayınca ne olur? Trafik sigortası genel şartları

Trafik sigortası ister park halinde isterse seyir halinde olsun bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Zorunlu olan bu sigorta yurt sınırları içinde geçerlidir. Olası kazalara karşı sizi veya üçüncü kişileri korumak için yürürlüktedir.



Trafik sigortası neleri kapsar?



Zorunlu trafik sigortasında ana ve ek teminatlar bulunuyor. İlgili mevzuat gereğince ana teminatlar bütün sigorta poliçelerinde olmak zorundadır. Ek teminatların tamamı veya istenilen kısmı sürücünün tercihine kalmıştır.



Ana teminatlar; Maddi zararlar, sağlık giderleri, sürekli sakatlık ve ölüm teminatları ana teminatları oluşturuyor.



Ek teminatlar; Asistans, mini koruma, sigara yanığı, hukuksal koruma ek teminatları oluşturuyor.



Trafik sigortası genel şartları

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, araç sahiplerinin ve sigorta şirketlerinin uyması gereken genel şartlar belirlenmiştir. Poliçe kapsamı dâhilinde, poliçe sahibini, olası kazalarda üçüncü kişilerin ölümüne, yaralanmasına, herhangi bir zarar karşısında teminat sınırları içinde korur.



Genel şartlar kapsamında teminat türleri şunlardır;

Maddi Zararlar; Hak sahibinin zarar gören aracında oluşan değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmayı ifade ediyor. Araçta değer kaybı yaşanması durumunda, değer kaybı talep edilebiliyor. Değer kaybı sigorta eksperleri tarafından tespit ediliyor.



Sağlık Giderleri; Trafik kazası sonucunda üçüncü kişide oluşan bedeni yaralanmalar, protez bedelleri de dahil tüm tedavi giderleri teminat altındadır. Kaza sonucunda mağdurun tedavisine başlanmasından, sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderlerle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamına alınmıştır.



Sürekli Sakatlık Teminatı: Kaza sonucunda üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılar. Ayrıca bakıcı giderleri de teminat altına alınmıştır. Tedavi sonrası yetkili bir hastaneden alacağınız özürlü sağlık kurulu raporuyla bu teminattan yararlanabiliyorsunuz.



Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde sağlık kurulu raporu dikkate alınıyor.



Ölüm Teminatı; Kaza sonrasında üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin vasilerinin destek zararlarını karşılayan tazminattır. Tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınıyor.



Teminat Dışında Kalan Durumlar



- İşletilme halinde olmayan araçların sebep verdiği zararlar,

- Hak sahibinin kusurlu olduğu durumlardaki tazminat talepleri,

- Sigorta kapsamında olmayan tazminat talepleri,

- Sigortalının veya ailesinin mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,

-Manevi tazminat istekleri,

- Motorlu bisikletlerin sebebiyet verdiği zararlar sigorta kapsamı dışındadır.



Trafik sigortası yaptırmayınca ne olur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre araç sahipleri trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bu kanun uyarınca trafiğe yeni çıkacak araçlarla, sigorta süresi bitmiş araçların Zorunlu Trafik Sigortası’nı yaptırmaları/yenilemeleri gerekiyor.



Araç sahiplerinin en çok kafasını karıştıran konu da trafik sigortası yaptırmayınca veya yenilemeyince herhangi bir yaptırımın olup, olmayacağıdır. Trafik çevirmelerinde veya kontrollerde, aracın sigortasının olmadığı veya tarihinin geçmiş olduğu tespit edildiğinde araç bağlanıyor. Aracın trafiğe çıkması engelleniyor.



Trafik sigortası nasıl yapılır/yenilenir?



2017’de zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması getirildi. Bu yeni uygulamayla sigorta şirketleri tavan fiyatın üzerine çıkamıyorlar. Ayrıca sigorta primini belirlemede 7’i basamak sistemi uygulanıyor.



Trafiğe yeni çıkacak ve ilk defa sigorta yaptıracaklar 4. basamaktan başlatılıyor. Araç sahibi bir yıl boyunca kazaya karışmamışsa , daha sonraki yıllar için %30 ve %45 hasarsızlık indiriminden yararlanıyor. Fakat sürücü, poliçe döneminde kazaya karışmışsa, yılına göre %50, 0 ve 0 daha fazla prim ödemek zorunda kalıyor.



Hasarsızlık veya kazalarınızla birlikte, yaşadığınız şehir, yaşınız ve ekletmek istediğiniz ek teminatlar sigorta priminizi belirliyor.



Zorunlu Trafik Sigortanızı herhangi bir sigorta acentesinden yaptırabilirsiniz veya yenileyebilirsiniz.