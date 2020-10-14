VHV Reasürans güven mesajı verdi

Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Voigt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ağacık, Gülen Özaktürk ve Okan Utkueri’den oluşan VHV Reasürans Yönetim Kurulu ağustos ayı sonunda İstanbul’da gerçekleşen toplantıda, VHV Grubu’nun Türkiye’ye olan güveninin tam olduğuna dikkat çektiler.

Almanya’nın önde gelen sigorta gruplarından VHV Allgemeine Versicherung AG’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve grubun Türkiye’deki reasürans iştiraki VHV Reasürans’ın faaliyete başladığı günden bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Thomas Voigt, uzun bir aradan sonra İstanbul’da bulunmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Grubumuz Türkiye’nin hem ekonomik hem de sosyal gelişimini yakından takip ediyor. Başta Avrupa olmak üzere gelişmiş birçok ülkenin sigorta sektörlerinin olumsuz etkilendiği bir dönemden Türkiye sigorta sektörünün küresel salgından güçlenerek çıktığını görmek bizleri mutlu ederken, VHV olarak buradaki şirketimizin ülke sigortacılığının istikrarlı gelişiminin bir parçası olması ise geleceğe yönelik umutlarımızı daha da güçlendiriyor” dedi.

VHV Allgemeine Versicherung AG Yönetim Kurulu Üyesi ve VHV Reasürans Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner ise, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle grubun büyüme stratejisinde kilit ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, “2016 yılında yerli bir reasürans şirketi olarak konumlanıp, Almanya’daki uzmanlığımız ve finansal gücümüzle yenilikçi çözümler ve risk danışmanlığı sunarak Türkiye sigorta ve reasürans pazarına hizmet etmeye başlama kararımızın ne kadar doğru bir karar olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

‘Büyük moral oldu’

VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl da, grup yönetiminin önemli isimleriyle İstanbul’da toplanmalarının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’deki başarılı performansımız Almanya tarafından yakından takip ediliyor ve büyük destek görüyor. Bu nedenle üst yönetimimizin İstanbul’a gelmesi her geçen gün büyüyerek güçlenen ekibimize de moral destek oldu. Üst yönetimimiz hızla gelişen Türkiye sigortacılığını yakından görme fırsatı yakalarken, toplantılarımızda şirketimizin önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejimizi ve 2021 hedeflerimizi masaya yatırma imkanı bulduk” dedi.