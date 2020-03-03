Dask, yani zorunlu deprem sigortası; deprem sonrasında meydana gelen infilak, yangın, yer kayması ve tsunaminin neden olabildiği maddi zararları poliçede yer alan limitler çerçevesinde nakit şekilde karşılamaktadır. Bina, bu tarz afetler karşısında dask ile tamamen teminat altına alınmaktadır. Dask poliçesi kapsamında binanın bir kısmı ya da tamamının zarar görmesi fark etmemekte, zarar her iki durumda da karşılanmakta ve ödeme yapılmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dask başvurusu için en yakın sigorta acentesine ya da banka şubesine başvuruda bulunabilir. İstenilen belgeler, ilgili işlemi yapan yerlere verilerek Dask için teklif alınması gerekir. Dask fiyatları sabit olup, sigorta şirketine göre değişiklik arz etmez. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes Dask yaptırabilmektedir.

Dask başvurusu yapmadan önce gerekli evrakların öğrenilmesi ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Ayrıca Dask başvurusu için gerekli belgeleri ve bilgileri doğru bir şekilde beyan etmek son derece önemlidir. Yanlış beyanlardan doğabilecek maddi kayıplar sigortanın sorumluluğundadır.

Dask başvurusu için gerekli belgeler;

Sigortalının kimlik bilgileri (TC. Kimlik no ve ad-soyad gibi)

Sigortalının iletişim bilgileri

Sigortalının adresi

Sigortalının telefonu

Vergi Kimlik numarası

Sigortalanacak binanın açık adresi

Sigortalanacak binanın tapu bilgileri

Sigortalanacak binanın inşa yılı ve yapı tarzı

Sigortalanacak binanın toplam kat sayısı ve hasar durumu

Sigortalanacak dairenin brüt yüzölçümü

Sigortalanacak dairenin kullanım şekli

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Amacı

- Bütün konutları deprem riskine karşı güvence altına almak

- Mali hasarların yükünü reasüre ederek paylaşmak

- Ülke içinde sağlıklı yapılaşmaya destek vermek

- Toplumda sigorta bilincinin yerleşmesine ve gelişmesine katkılar sunmak

- Devletin depremden kaynaklanan giderlerini en aza indirmek

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Kapsamı

Dask kapsamına giren binalar, tapuya kaydı olan ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalardır. Bunlarla birlikte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler, bu binaların içinde bulunan ve büro, ticarethane olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler sebebi ile devlet tarafından yaptırılan ya da verilen kredi ile yapılan meskenler kapsam içindedir. Ayrıca bu koşulları karşılayan kat irtifakı tesis edilen binalar, tapu kütüğünde cins tashihi henüz yapılmamış olup tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri içinde Dask geçerli olarak düzenlenebilmektedir.

Dask ile kapsanan riskler; deprem, deprem sonucu çıkan yangın, deprem sonucu gerçekleşen infilak, deprem sonucu meydana gelen yer kayması, deprem, tsunami gibi doğal afetler ile oluşan maddi zararlardır. Dask sigorta bedeli ve prim tutarı hesabında; sigorta bedelini hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

Sigorta bedeli = Meskenin brüt yüz ölçümü x Birim maliyet bedeli



Zorunlu deprem sigortasının sigorta bedeli ile prim tutarını üç temel faktör belirler.



- Konutun bulunduğu deprem risk bölgesi

- Konutun sahip olduğu yapı tarzı

- Konutun inşa edildiği yıl



Zorunlu deprem sigortası yaptırmak kesinlikle ihmal edilmemelidir. Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı unutulmamalıdır. Yasal olarak zorunlu olan deprem sigortasını yaptırmak ayrıca toplumsal faysa açısından da son derece önemlidir. Depreme karşı bilinçli hareket etmek zararlara karşı herkesi koruyacaktır.