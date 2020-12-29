29.12.2020 - 17:30 |
Akıncılar şiiri - Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal Divan şiirinden hem biçim hem de içerik anlamında faydalanmayı sürdüren şairlerimizin başında gelir. Dili kullanma hassasiyeti bu şiirde de hemen fark edilir. Ancak arada bir kaç geçmiş döneme ait kelimeye de rastlamak mümkündür. Genel anlamda sade anlaşılır bir şiirdir diyebiliriz. Şair bu şiirinde şanlı tarihin en önemli unsurlarından olan Akıncılar ile ilgili görüşlerini ve duygularını etkili bir şekilde aktarmıştır. İşte Akıncılar şiirinin sözleri.
AKINCILAR
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna\'dan kaafilelerle...
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!.
YAHYA KEMAL BEYATLI