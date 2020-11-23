Aysel git başımdan şiiri - Atilla İlhan
Mavi akımının ve II. Yeni’nin özelliklerini kendi şiirlerinde barındıran Attila İlhan, Türk şiirinin önemli isimlerindendir. Onun zengin hayal dünyası ve kurduğu sağlam temelli şiirler Türk edebiyatında kendisinden sonraki kuşakları da etkileyecek ve edebiyatımızda sonsuz izler bırakmasını sağlayacaktır. İşte Atilla İlhan denildiğinde akla ilk gelen şiirlerden biri olan Aysel git başımdan şiirinin sözleri.
Atilla İlhan Aysel git başımdan şiirinde sevdiği kadına olan aşkını sitemkar dizelerle ilan etmiştir.
AYSEL GİT BAŞIMDAN
Aysel git başımdan ben sana göre değilim
ölümüm birden olacak seziyorum
hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Aysel git başımdan istemiyorum
benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün
dağıtır gecelerim sarışınlığını
uykularımı uyusan nasıl korkarsın
hiçbir dakikamı yaşayamazsın
Aysel git başımdan ben sana göre değilim
benim için kirletme aydınlığını
hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Islığımı denesen hemen düşürürsün
gözlerim hızlandırır tenhalığını
yanlış şehirlere götürür trenlerim
ya ölmek ustalığını kazanırsın
ya korku biriktirmek yetisini
acılarım iyice bol gelir sana
sevincim bir türlü tutmaz sevincini
Aysel git başımdan ben sana göre değilim
ümitsizliğimi olsun anlasana
hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Sevindiğim anda sen üzülürsün
sonbahar uğultusu duymamışsın ki
içinden bir gemi kalkıp gitmemiş
uzak yalnızlık limanlarına
aykırı bir yolcuyum dünya geniş
büyük bir kulak çınlıyor içimdeki
çetrefil yolculuğum kesinleşmiş
sakın başka bir şey getirme aklına
Aysel git başımdan ben sana göre değilim
ölümüm birden olacak seziyorum
hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Aysel git başımdan seni seviyorum
ATİLLA İLHAN