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    23.11.2020 - 11:17 |

    Aysel git başımdan şiiri - Atilla İlhan

    Mavi akımının ve II. Yeni’nin özelliklerini kendi şiirlerinde barındıran Attila İlhan, Türk şiirinin önemli isimlerindendir. Onun zengin hayal dünyası ve kurduğu sağlam temelli şiirler Türk edebiyatında kendisinden sonraki kuşakları da etkileyecek ve edebiyatımızda sonsuz izler bırakmasını sağlayacaktır. İşte Atilla İlhan denildiğinde akla ilk gelen şiirlerden biri olan Aysel git başımdan şiirinin sözleri.

    Aysel git başımdan şiiri - Atilla İlhan

    Atilla İlhan Aysel git başımdan şiirinde sevdiği kadına olan aşkını sitemkar dizelerle ilan etmiştir.

    AYSEL GİT BAŞIMDAN 

    Aysel git başımdan ben sana göre değilim
    ölümüm birden olacak seziyorum
    hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
    Aysel git başımdan istemiyorum
    benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün
    dağıtır gecelerim sarışınlığını
    uykularımı uyusan nasıl korkarsın
    hiçbir dakikamı yaşayamazsın
    Aysel git başımdan ben sana göre değilim
    benim için kirletme aydınlığını
    hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

    Islığımı denesen hemen düşürürsün
    gözlerim hızlandırır tenhalığını
    yanlış şehirlere götürür trenlerim
    ya ölmek ustalığını kazanırsın
    ya korku biriktirmek yetisini
    acılarım iyice bol gelir sana
    sevincim bir türlü tutmaz sevincini
    Aysel git başımdan ben sana göre değilim
    ümitsizliğimi olsun anlasana
    hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

    Sevindiğim anda sen üzülürsün
    sonbahar uğultusu duymamışsın ki
    içinden bir gemi kalkıp gitmemiş
    uzak yalnızlık limanlarına
    aykırı bir yolcuyum dünya geniş
    büyük bir kulak çınlıyor içimdeki
    çetrefil yolculuğum kesinleşmiş
    sakın başka bir şey getirme aklına
    Aysel git başımdan ben sana göre değilim
    ölümüm birden olacak seziyorum
    hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
    Aysel git başımdan seni seviyorum

    ATİLLA İLHAN

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