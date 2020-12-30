Bugün şiiri - Uluğ Turanlıoğlu
Tamamen epik duygularla Uluğ Turanlıoğlu tarafından kaleme alınan bugün şiiri incelendiğinde şairin Türk ulusunun en yeni destanlarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlandırılan kuruluş mücadelesini konu aldığı görülür. Kurtuluş mücadelesindeki önemli gün ve haftalarda şair ne kadar büyük gurur ve çoşku yaşadığını şiirinde dile getirmiştir. İşte Bugün şiirinin sözleri.
BUGÜN
Durmadan dalgalan şanlı bayrağım,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Ağaçlar bezensin, dallar süslensin.
Bahçeler donansın, güller süslensin.
Atanın açtığı yollar süslensin.
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Yurt için savaşmak bir şanlı düğün,
Yaşamak duygusu her şeyden üstün,
İstiklal sevdası ufkumuzda gün,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Tarihe sığmayan şanlar Türkündür.
Ölümden korkmayan canlar Türkündür.
Bayrağa renk veren kanlar Türkündür,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Atamız her zaman kalbimizde hız,
Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız,
Şölenler kurulsun, içilsin kımız.
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Kanım toprağa katanımız var,
Bayrağın altında yatanımız var,
Destanlar kaynağı vatanımız var,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
ULUĞ TURANLIOĞLU