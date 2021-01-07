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    07.01.2021 - 15:18 |

    Çanakkale şiiri - Nurullah Genç

    Türk edebiyatının beslenme noktalarından birisi olan Çanakkale savaşı birçok şiir ve romanda karşımıza çıkar. Nurullah Genç'te Çanakkale isimli şiirinde Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyarak verdiği mücadeleyi işlemiştir. Çanakkale savaşların Türk ulusu binlerce askerini kaybetmiştir. Çanakkale zaferinden güç alan Türk halkı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destansı bir kurtuluş mücadelesine başlayacaktır. İşte Nurullah Genç'in Çanakkale şiirinin sözleri.

    Çanakkale şiiri - Nurullah Genç

    ÇANAKKALE

    Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye dir
    Ey hoyrat bir kavgada yar kapısı bulanlar
    Ey hayal cümbüşünü karanlıktan alanlar
    Ey bahriyeli umut, piyadeler buyruğu
    Ey zehirli sularda nergis arayan kuğu
    Bedbaht emek, baykuşa yuva kuran sermaye
    Kime verildiğinden habersiz dertli paye
    Ey mana evreninde boynuma ilmek olan
    Ey gayesi tepinmek, tıkınmak, gülmek olan
    Ey ibrişim tutkular zindanına girenler
    Ey düşmana en mahrem sırlarını verenler
    Bu destanın bayrağı gönderinden iner mi
    Çanakkale kutlu bir meşaledir; söner mi
    Sönmeyecek; karanlık bilmese de, niyedir
    Bu eflâtun sessizlik güller mahzun diyedir
    Dünyayı yenenlerin yenildiği, o eşsiz
    Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye'dir ...

    NURULLAH GENÇ

     

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