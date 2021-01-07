07.01.2021 - 15:18 |
Çanakkale şiiri - Nurullah Genç
Türk edebiyatının beslenme noktalarından birisi olan Çanakkale savaşı birçok şiir ve romanda karşımıza çıkar. Nurullah Genç'te Çanakkale isimli şiirinde Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyarak verdiği mücadeleyi işlemiştir. Çanakkale savaşların Türk ulusu binlerce askerini kaybetmiştir. Çanakkale zaferinden güç alan Türk halkı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destansı bir kurtuluş mücadelesine başlayacaktır. İşte Nurullah Genç'in Çanakkale şiirinin sözleri.
ÇANAKKALE
Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye dir
Ey hoyrat bir kavgada yar kapısı bulanlar
Ey hayal cümbüşünü karanlıktan alanlar
Ey bahriyeli umut, piyadeler buyruğu
Ey zehirli sularda nergis arayan kuğu
Bedbaht emek, baykuşa yuva kuran sermaye
Kime verildiğinden habersiz dertli paye
Ey mana evreninde boynuma ilmek olan
Ey gayesi tepinmek, tıkınmak, gülmek olan
Ey ibrişim tutkular zindanına girenler
Ey düşmana en mahrem sırlarını verenler
Bu destanın bayrağı gönderinden iner mi
Çanakkale kutlu bir meşaledir; söner mi
Sönmeyecek; karanlık bilmese de, niyedir
Bu eflâtun sessizlik güller mahzun diyedir
Dünyayı yenenlerin yenildiği, o eşsiz
Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye'dir ...
NURULLAH GENÇ