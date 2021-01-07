Çanakkale şiiri - Nurullah Genç

ÇANAKKALE

Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye dir

Ey hoyrat bir kavgada yar kapısı bulanlar

Ey hayal cümbüşünü karanlıktan alanlar

Ey bahriyeli umut, piyadeler buyruğu

Ey zehirli sularda nergis arayan kuğu

Bedbaht emek, baykuşa yuva kuran sermaye

Kime verildiğinden habersiz dertli paye

Ey mana evreninde boynuma ilmek olan

Ey gayesi tepinmek, tıkınmak, gülmek olan

Ey ibrişim tutkular zindanına girenler

Ey düşmana en mahrem sırlarını verenler

Bu destanın bayrağı gönderinden iner mi

Çanakkale kutlu bir meşaledir; söner mi

Sönmeyecek; karanlık bilmese de, niyedir

Bu eflâtun sessizlik güller mahzun diyedir

Dünyayı yenenlerin yenildiği, o eşsiz

Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye'dir ...

NURULLAH GENÇ