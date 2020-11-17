BİST1.280-1.01EURO9.170.38USD7.730.32ALTIN469.250.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri "Dua" şiiri - Arif Nihat Asya
    ABONE OL
    17.11.2020 - 11:12 |

    "Dua" şiiri - Arif Nihat Asya

    Arif Nihat Asya "Dua" isimli şiirinde Allah sevgisi ve din övgüsü temalarını işler. Şair, Türk ve İslam geleneğini harmanlamış ve bunun sonucunda "Dua" şiiri ortaya çıkmıştır. "Dua" şiiri Türk toplumundaki pek çok kişinin de bildiği bir şiirdir. İşte "Dua" şiirinin sözleri.

    "Dua" şiiri - Arif Nihat Asya

    Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiiri Türk toplumunun da hafızasında yer eden şiirlerin başında geliyor.

    DUA

    Biz,kısık sesleriz...minareleri,
    Sen,ezansız bırakma Allahım!
    Ya çağır şurda bal yapanlarını,
    Ya kovansız bırakma Allahım!
    Mahyasızdır minareler...göğü de,
    Kehkeşansız bırakma Allahım!
    Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
    Müslümansız bırakma Allahım!
    Bize güç ver...cihad meydanını,
    Pehlivansız bırakma Allahım!
    Kahraman bekleyen yığınlarını,
    Kahramansız bırakma Allah'ım!
    Bilelim hasma karşı koymasını,
    Bizi cansız bırakma Allah'ım!
    Yarının yollarında yılları da,
    Ramazansız bırakma Allah'ım!
    Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,
    Ya çobansız bırakma Allah'ım!
    Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız;
    Ve vatansız bırakma Allah'ım!
    Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
    Müslümansız bırakma Allah'ım!

    ARİF NİHAT ASYA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Spor salonları kapanacak mı? Tiyatrolar kapandı mı?

    Spor salonları kapanacak mı? Tiyatrolar kapandı mı?

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Son dakika... İstanbul'da iğrenç olay! Merdivenlere idrarını yapan kurye kamerada...

    Son dakika... İstanbul'da iğrenç olay! Merdivenlere idrarını yapan kurye kamerada...

    Sıradaki Haber