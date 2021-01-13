Düşme şiiri - İbrahim Dizlik

DÜŞME

Düşme! Düşersen

Bağımsızlığını ilan eder, dostların

Görüş günleri yasaklanır

Gelenin gidenin olmaz.

Bayram eder düşmanların

Düşme! Düşünce,

Bütün düşüncelerin değişir hayata dair

Dostluk, arkadaşlık aşk yeniden şekillenir beyninde

Düşme!

Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce

Yaralanır duyguların en derinden.

Düşme! Düştün mü?

İlk önce güvendiklerin vurur sırtından

Kimse bakmaz yüzüne yaramaz adam olursun.

Bir bir uzaklaşır dostların senden

Tutacak dal bulamaz, yorulursun.

Düşme düşersen

Yılanın ne kadar masum kurdun suçsuz

Çakalın çakal olmadığını anlarsın

İkiyüzlü insanları görünce

Düşme!

Sahili olmayan bir deniz olur, koca dünya

Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun.

Düzeni kurna düzenbazlar hüküm sürerken

Kederinden kahrolursun

Düşme! Düşersen

Maziye dalar gider gözlerin

Yazılmamış hikâyeni okursun

Düğümlenir boğazında kelimeler

Kederinden kahrolursun

Düşme düştün mü?

Başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur

İmdat demeye engel olur gururun

Düşme!

Kalıbı beş kuruş etmez adamın

Söylediği sözden yaralanır onurun

Düşme

Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde

Seni üzenleri hayatından sileceksin yeri geldiğinde

En iyisi mi?

Bir kurşun sık hayatın orta yerine

Barut izi kalsın ellerinde

Ama sakın düşme.

İBRAHİM DİZLEK