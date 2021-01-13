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    HaberlerŞiirler Haberleri Düşme şiiri - İbrahim Dizlik
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    13.01.2021 - 16:44 |

    Düşme şiiri - İbrahim Dizlik

    İbrahim Dizlik'e ait olan Düşme şiiri incelendiğinde şiirin hayatta ne ile karşılaşılırsa karşılaşılsın asla vazgeçmeyi düşünmemek gerektiği anlatılıyor. Şair şiirinde özetle vazgeçerseniz çevrenizde bulunan art niyetli insanların düşüne bir tekme de benden mantığıyla hareket edeceğini belirtiyor. İşte düşme şiirinin sözleri.

    Düşme şiiri - İbrahim Dizlik

    DÜŞME

    Düşme! Düşersen
    Bağımsızlığını ilan eder, dostların
    Görüş günleri yasaklanır
    Gelenin gidenin olmaz.
    Bayram eder düşmanların
    Düşme! Düşünce,
    Bütün düşüncelerin değişir hayata dair
    Dostluk, arkadaşlık aşk yeniden şekillenir beyninde
    Düşme!
    Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce
    Yaralanır duyguların en derinden.
    Düşme! Düştün mü?
    İlk önce güvendiklerin vurur sırtından
    Kimse bakmaz yüzüne yaramaz adam olursun.
    Bir bir uzaklaşır dostların senden
    Tutacak dal bulamaz, yorulursun.
    Düşme düşersen
    Yılanın ne kadar masum kurdun suçsuz
    Çakalın çakal olmadığını anlarsın
    İkiyüzlü insanları görünce
    Düşme!
    Sahili olmayan bir deniz olur, koca dünya
    Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun.
    Düzeni kurna düzenbazlar hüküm sürerken
    Kederinden kahrolursun
    Düşme! Düşersen
    Maziye dalar gider gözlerin
    Yazılmamış hikâyeni okursun
    Düğümlenir boğazında kelimeler
    Kederinden kahrolursun
    Düşme düştün mü?
    Başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur
    İmdat demeye engel olur gururun
    Düşme!
    Kalıbı beş kuruş etmez adamın
    Söylediği sözden yaralanır onurun
    Düşme
    Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde
    Seni üzenleri hayatından sileceksin yeri geldiğinde
    En iyisi mi?
    Bir kurşun sık hayatın orta yerine
    Barut izi kalsın ellerinde
    Ama sakın düşme.

    İBRAHİM DİZLEK

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