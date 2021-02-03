03.02.2021 - 10:09 |
Selam olsun şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet sonrası edebiyatında kendine özgü şiirleriyle öne çıkmıştır. Şiirleri sade ve anlaşılır bir diş üzerine inşa edilmiştir. Selam olsun şiirinde Ahmet Hamdi Tanpınar, bir ölünün gözünden yaşayanlara seslenmektedir. Şiir yaşam ve ölüm temalıdır. İşte selam olsun şiirinin sözleri.
SELAM OLSUN
Selâm olsun bizden güzel dünyaya
Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
Selâm olsun sonsuz güneşe, aya
Işıklar, gölgeler suda oynar mı?
Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına
Günlerin geçişi ardı ardına.
Hasretiz bir kanat şakırtısına
Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?
Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,
Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
Adımızı soran, arayan var mı?...
AHMET HAMDİ TANPINAR