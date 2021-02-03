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    03.02.2021 - 10:09 |

    Selam olsun şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet sonrası edebiyatında kendine özgü şiirleriyle öne çıkmıştır. Şiirleri sade ve anlaşılır bir diş üzerine inşa edilmiştir. Selam olsun şiirinde Ahmet Hamdi Tanpınar, bir ölünün gözünden yaşayanlara seslenmektedir. Şiir yaşam ve ölüm temalıdır. İşte selam olsun şiirinin sözleri.

    Selam olsun şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    SELAM OLSUN

    Selâm olsun bizden güzel dünyaya
    Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
    Selâm olsun sonsuz güneşe, aya
    Işıklar, gölgeler suda oynar mı?

    Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına
    Günlerin geçişi ardı ardına.
    Hasretiz bir kanat şakırtısına
    Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?

    Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,
    Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,
    Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
    Adımızı soran, arayan var mı?...

    AHMET HAMDİ TANPINAR

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