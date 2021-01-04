04.01.2021 - 17:51 |
Seranad - Ahmet Muhip Dıranas
Serenad, Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’te şöyle anlatılmaktadır: “1. Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası. 2. Geceleyin, açık havada sevgi duyulan biri için bir müzik aracılığıyla verilen küçük konser.” Sözlükte anlatıldığı gibi şair, sevgilisinin evinin önüne gözü ve gönlü dolu bir şekilde gelir. Bu geliş, öyle sıradan bir geliş, bir buluşma değildir. Belki de kısa bir ayrılık sonrası bir araya geliştir bu. Çünkü şairin “saçlarında çiğ, gözlerinde bulut” vardır. Yani şair ağlamaklıdır. İşte Seranad şiirinin sözleri.
SERANAD
Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollardan geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.
Şeffaf damlalarla titreyen ağır
Goncanın altında bükülmüş her sak
Senin için dallardan süzülen ıtır,
Senin için yasemin, karanfil, zambak…
Bir kuş sesi gelir dudaklarından;
Gözlerin gönlümde açar nergisler.
Düşen öpüşlerdir yanaklarından
Mor akasyalarda ürperen seher.
Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıklarla dolacak kalbimin içi.
Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
AHMET MUHİP DIRANAS