Seranad - Ahmet Muhip Dıranas

SERANAD

Yeşil pencerenden bir gül at bana

Işıklarla dolsun kalbimin içi.

Geldim işte mevsim gibi kapına,

Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,

Ben aşkımla bahar getirdim sana;

Tozlu yollardan geçtiğim uzak

İklimden şarkılar getirdim sana.

Şeffaf damlalarla titreyen ağır

Goncanın altında bükülmüş her sak

Senin için dallardan süzülen ıtır,

Senin için yasemin, karanfil, zambak…

Bir kuş sesi gelir dudaklarından;

Gözlerin gönlümde açar nergisler.

Düşen öpüşlerdir yanaklarından

Mor akasyalarda ürperen seher.

Pencerenden bir gül attığın zaman

Işıklarla dolacak kalbimin içi.

Geçiyorum mevsim gibi kapından

Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

AHMET MUHİP DIRANAS