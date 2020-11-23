23.11.2020 - 12:17 |
Yalnızlık şiiri - Yaşar Kemal
Türk edebiyatında adından daha çok romanlarıyla söz ettiren Yaşar Kemal kimi zaman şiirleriyle de okuyucu üzerinde etki bırakmıştır. Yaşar Kemal'in şiir sınıfında en bilinen eserlerinden biri Yalnızlık isimli şiiridir. İşte yalnızlık şiirinin sözleri
Türk edebiyatının en önemli roman yazarların Yaşar Kemal'in yalnızlık isimli şiirinin sözleri
YALNIZLIK
Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin.
Su olsan kimse içmez,
Yol olsan kimse geçmez,
Elin adamı ne anlar senden?
Çıkarsın bir dağ başına,
Bir ağaç bulursun Tellersin
pullarsın Gelin eylersin.
Bir de bulutları görürsün,
bir de bulutları görürsün,
bir de bulutları görürsün.
Köpürmüş gelen bulutları.
Başka ne gelir elden?
Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde
şu dünyanın ıssızlığı.
Tanrı kimsenin başına vermesin
böyle bir yalnızlığı!
YAŞAR KEMAL