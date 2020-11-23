BİST1.3360.89EURO9.201.85USD7.741.71ALTIN465.751.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Yalnızlık şiiri - Yaşar Kemal
    ABONE OL
    23.11.2020 - 12:17 |

    Yalnızlık şiiri - Yaşar Kemal

    Türk edebiyatında adından daha çok romanlarıyla söz ettiren Yaşar Kemal kimi zaman şiirleriyle de okuyucu üzerinde etki bırakmıştır. Yaşar Kemal'in şiir sınıfında en bilinen eserlerinden biri Yalnızlık isimli şiiridir. İşte yalnızlık şiirinin sözleri

    Yalnızlık şiiri - Yaşar Kemal

    Türk edebiyatının en önemli roman yazarların Yaşar Kemal'in yalnızlık isimli şiirinin sözleri

    YALNIZLIK

    Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin.
    Su olsan kimse içmez,
    Yol olsan kimse geçmez,
    Elin adamı ne anlar senden?
    Çıkarsın bir dağ başına,
    Bir ağaç bulursun Tellersin
    pullarsın Gelin eylersin.
    Bir de bulutları görürsün,
    bir de bulutları görürsün,
    bir de bulutları görürsün.
    Köpürmüş gelen bulutları.
    Başka ne gelir elden?
    Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde
    şu dünyanın ıssızlığı.
    Tanrı kimsenin başına vermesin
    böyle bir yalnızlığı! 

    YAŞAR KEMAL

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başından zıpkınla vurulan caretta carettaya tedavi

    Başından zıpkınla vurulan caretta carettaya tedavi

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı!

    Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı!

    Sıradaki Haber