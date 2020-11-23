Yalnızlık şiiri - Yaşar Kemal

Türk edebiyatının en önemli roman yazarların Yaşar Kemal'in yalnızlık isimli şiirinin sözleri

YALNIZLIK

Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin.

Su olsan kimse içmez,

Yol olsan kimse geçmez,

Elin adamı ne anlar senden?

Çıkarsın bir dağ başına,

Bir ağaç bulursun Tellersin

pullarsın Gelin eylersin.

Bir de bulutları görürsün,

bir de bulutları görürsün,

bir de bulutları görürsün.

Köpürmüş gelen bulutları.

Başka ne gelir elden?

Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde

şu dünyanın ıssızlığı.

Tanrı kimsenin başına vermesin

böyle bir yalnızlığı!

YAŞAR KEMAL