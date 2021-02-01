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    01.02.2021 - 11:49 |

    Yaşamak şiiri - Orhan Veli Kanık

    Orhan Veli Kanık, Türk edebiyatının en önemli ve bilinen şairlerinden birisidir. Şairin birçok şiiri edebiyat severler tarafından okunmaktadır. Şair Türk edebiyatında Garip akımının en önemli isimlerindendir. Şair 36 yaşında hayatını kaybetmiştir. Şairin erken yaşta ölümü edebiyat severleri sarstığı kadar Türk edebiyatı içinde büyük bir kayıptır. İşte Orhan Veli Kanık'ın Yaşamak isimli şiirinin sözleri.

    Yaşamak şiiri - Orhan Veli Kanık

    YAŞAMAK

    Biliyorum, kolay değil yaşamak,
    Gönül verip türkü söylemek yar üstüne;
    Yıldız ışığında dolaşıp geceleri,
    Gündüzleri gün ışığında ısınmak;
    Şöyle bir fırsat bulup yarım gün,
    Yan gelebilmek Çamlıca tepesine...
    -Bin türlü mavi akar Boğaz\'dan-
    Her şeyi unutabilmek maviler içinde.


    Biliyorum, kolay değil yaşamak;
    Ama işte
    Bir ölünün hâlâ yatağı sıcak,
    Birinin saati işliyor kolunda.
    Yaşamak kolay değil ya kardeşler,
    Ölmek de değil;

    Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

    ORHAN VELİ KANIK

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