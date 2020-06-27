1.7 milyon dosyada ‘mahkemesiz’ çözüm

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de sıklıkla vurguladığı arabuluculuk ve uzlaştırmada elde edilen başarı, mahkemelerin iş yükünü azalttı. Uygulama iki tarafın da rızasıyla çözüme ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda uyuşmazlık dosyaları, mahkemelere intikal etmeden hızla çözüme kavuşturuluyor. Arabuluculuk, ihtiyari olarak 2013’te hukuk sistemine kazandırıldı. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda da 1 Ocak 2019’dan itibaren zorunlu olarak uygulanıyor.