27.06.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara
1.7 milyon dosyada ‘mahkemesiz’ çözüm
Adalet Bakanlığı’nın uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları olarak yargı sistemine kazandırdığı arabuluculuk ve uzlaştırma, uyuşmazlıkların çözümünü hızlandırırken, yargının iş yükünü de ciddi oranda hafifletti. Arabuluculukta 932 bin, uzlaştırmada ise yaklaşık 756 bin olmak üzere, yaklaşık 1.7 milyon dosyada taraflar mahkemeye gitmeden anlaşmaya vardı. Böylece arabuluculukta yüzde 70, uzlaştırmada yüzde 82 başarı yakalandı.
ÖNDER YILMAZ Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de sıklıkla vurguladığı arabuluculuk ve uzlaştırmada elde edilen başarı, mahkemelerin iş yükünü azalttı. Uygulama iki tarafın da rızasıyla çözüme ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda uyuşmazlık dosyaları, mahkemelere intikal etmeden hızla çözüme kavuşturuluyor. Arabuluculuk, ihtiyari olarak 2013’te hukuk sistemine kazandırıldı. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda da 1 Ocak 2019’dan itibaren zorunlu olarak uygulanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.