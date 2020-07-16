‘15 Temmuz tarihi kırılma noktasıdır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde samimi bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, “Yüce Meclis’in çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum dedi.

Erdoğan, dün TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, Türkiye’ye saldıran FETÖ’cü hainlerin TBMM’yi hedef almasının, rastgele bir tercih olmadığını vurgularken “Bu Meclis milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangayı kırıp atan Meclis’tir” dedi. FETÖ’cüler için, “Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz” ifadelerini kullanan Erdoğan 15 Temmuz’un, asla sıradan bir darbe girişimi olmadığının altını çizdi.

‘Zincirin son halkası’

Erdoğan şöyle devam etti: “15 Temmuz, arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Açık söylüyorum, Malazgirt’te ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. Kosova’da, Niğbolu’da ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. İstanbul’un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse kesintisiz verdiğimiz terörle mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. Velhasıl 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz’u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki, amacı işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.”

‘Farklılıklarımız zenginliktir’

Türkiye’nin, 15 Temmuz öncesi, FETÖ’cülerin bürokrasideki, medyadaki, sivil toplum kuruluşlarındaki, iş dünyasındaki, siyasetteki mensupları vasıtasıyla yaptığı herhangi bir hamlenin adeta sonu felçle sonuçlanan bir ülke durumunda olduğunu belirten Erdoğan, “Elbette bir noktadan sonra, ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların gerisinde bu örgütün silüetini görmeye başladık. Ama örgütün sinsi yapısı sebebiyle, tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk” dedi.

“Hep birlikte, ‘Önce Türkiye’ dediğimiz sürece, bu Meclis’in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır” diyen Erdoğan, “TBMM, ülkemizdeki 83 milyon vatandaşımızla birlikte, bölgemizdeki ve dünyadaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umut kapısıdır. Meclisiyle, Cumhurbaşkanlığıyla, diplomasisiyle, ordusuyla, altyapısıyla hem kendimiz hem tüm dostlarımız için çok daha güçlü ve kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünyada kartların yeniden karıldığı, sancılı olduğu kadar kritik bir döneme girildiğini belirtirken de şunları kaydetti: “Türkiye, bu sürecin tam merkezinde yer alıyor. Bu değişim sürecini başarıyla yönetmek mecburiyetindeyiz... Özellikle koronavirüs salgını sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan yeni dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri muhakkak almalıyız.”

Şimdiye kadar olduğu gibi ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın; kavganın değil barışın tarafında yer alacaklarını dile getiren Erdoğan, “Milletin gündemini iftira ve yalanlarla zehirleyen şeref ve edep fukaralarına rağmen, vakarımızdan bir an olsun taviz vermedik. İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışanlara inat, hep 83 milyonun kardeşliğini savunduk, savunacağız. Kendi çıkarları için Türkiye’yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat; 15 Temmuz’da olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip, vatanımızı, demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Birlik çağrısı

15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde, o büyük destanın seneyi devriyesinde samimi bir çağrıda bulunmak istediğini ifade eden Erdoğan, “Yüce Meclis’in çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin, şehitlerimizin emanetine hep beraber sahip çıkalım. Gelin, bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin, 2053 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim. Gelin, Türkiye’yi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım” diye konuştu.

DARBECİLERİ HÜSRANA UĞRATTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde “Millete Sesleniş” konuşması yaptı. Erdoğan şu mesajları verdi:

İŞGAL GİRİŞİMİ: 15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için ülkemizdeki teröristlerin kullanılmış olması alçakça bir ihaneti de eklemiştir. Tekbirler, salalar, dualar eşliğinde kıyama kalkan milletimizin, vatanının özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken, kendisi üzerinde hesap yapanların heveslerini de kursaklarında bırakmıştır.

HÜRRİYET AŞIĞI: 15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi kararmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Bir asır önce, vatan topraklarının 4’te 3’ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz’da bir daha aynı felakete izin vermeyeceğini cümle aleme ilan etmiştir.

BAYRAĞIMIZI İNDİRMEYECEKLER: FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır. Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye’nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki; daha bitmedi; bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var.

'ŞEHADETİ BİLMEYENE KULAK ASMA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere; yardım kampanyasında toplanan 340 milyon TL’nin akıbetini soran muhalefetle ilgili “Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum” diye seslendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Erdoğan, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

İŞGAL TEHDİDİNİ BERTARAF ETTİLER: Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş bir babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Şehitlerimiz ile gazilerimiz o gece nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanına imza atmışlardır.

BİNER LİRA DESTEK: 15 Temmuz sonrasında düzenlenen bağış ve kampanyalarla şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 340 milyon TL yardım toplanmıştır. Toplanan yardımların amacına uygun şekilde kullanılmasını temin için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nı kurduk. Vakfımız her ne kadar birileri yıpratmaya çalışsa da kurulduğu günden destek olmak için gayret gösteriyor. Salgın döneminde de toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimizi desteklemek amacıyla vakfımız, kaynaklarıyla aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ: Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum. Şehit yakınlığı ve gazilik unvanlarının vakarına, onuruna, manevi sorumluluğuna uygun şekilde hareket eden sizlerle son nefesimize kadar birlikte yürüyeceğimizden emin olunuz. Bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananalar elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ABİDESİ’NE ÇİÇEK SUNDU

Erdoğan, TBMM’deki anma töreni öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı, daha sonra şehitler için dua etti. Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan’a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

TBMM’DEKİ TÖRENE MUHALEFET KATILMADI

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz’da ihanet çetesinin hesabının tutmadığını belirterek “O gece, Türkiye’yi hedef alan hayasızca akına, alçak darbe teşebbüsüne karşı milletimiz, cennet vatanını koruyan bir duvar ördü. Ve o duvar, bir hükümeti, bir meclisi değil, milletimizin istikbalini korudu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Erdoğan ve Şentop, bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sürdü.

Törene; şehit yakınları ve gaziler ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin ile İsmet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ile Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve milletvekilleri katıldı. Törene, CHP’den hiçbir ismin katılmaması dikkati çekti. TBMM Başkanvekili Erdoğmuş da partisi HDP’den törene katılan tek isimdi. Törene daha önce katılacağı duyurulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koruma ekibinden bir polisin Kovid-19 testi pozitif çıkınca son anda törene gelmedi.

ŞENTOP ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Şentop, Meclis’teki tören öncesi sabah Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği’nde düzenlenen anma programına katıldı. Programın ardından Şentop, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Şentop’a, eski TBMM Başkanı ve Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.