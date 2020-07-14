MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri 15 Temmuz’da şehit ailelerini ağırlayacak
ABONE OL
14.07.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

15 Temmuz’da şehit ailelerini ağırlayacak

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerine de yansıdı.

15 Temmuz’da şehit ailelerini ağırlayacak
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

FETÖ’nün darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törenler koronavirüs önlemleri çerçevesinde ilk kez “kısıtlı katılımlı” olarak gerçekleştirilecek. 15 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakacak; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, sabah ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı’nda 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek. Ardından 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk bombanın düştüğü yere yapılan ve geçtiğimiz aylarda Şentop tarafından açılan anıtta tören düzenlenecek. Anıtın önüne karanfil bırakılacak; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim ve dua okunacak. Anıtın önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop’un konuşma yapması planlanıyor. Anıttaki törene, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti liderleri, grup başkanları ve grup başkanvekilleri ile eski Meclis Başkanları davet edilecek. TBMM Genel Kurulu’nda ise 15 Temmuz özel oturumunun bu yıl yapılmaması öngörülüyor.

Millete seslenecek

Erdoğan, Meclis’te 15 Temmuz Anıtı’ndaki törenin ardından şehit ailelerini Külliye’de ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21.00’de ise, “Millete Sesleniş” konuşması gerçekleştirecek.

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son dakika... Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sıradaki Haber