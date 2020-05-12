16-19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında koronavirüs ile mücadele alınan yeni önlemlerle normalleşme planı kapsamında atılacak adımları açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

ÖRNEK DAYANIŞMA: Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef yaşlı bakım evlerinde yaşanmıştır. Türkiye’de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. Sosyal güvencesi olmayan 805 bin 65 yaş üstü vatandaşımıza 672 lira yaşlılık maaşı ödüyoruz. 5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1119 belediye Vefa Sosyal Destek grubuna yardımcı olarak örnek bir dayanışma sergilediler.

ESKİ GÜNLERE DÖNMÜYORUZ: İlk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart’tan bu yana 2 ay geçti. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Yeni vaka azalıyor. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başlama imkanı verdi. Vatandaşlarımız hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Hayatımızı tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız. Kalabalık yerlerden uzak duracağız. Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

4 GÜN SINIRLAMA: Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladı. Ülkemizin tamamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü aynı saatlerde 0-14 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacak. Olumsuzluk tespit etmediğimiz takdirde, bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Kısıtlamanın 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların 10:00-16:00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan sağlıyoruz.

65 YAŞA PAZAR GÜNÜ YİNE İZİN: Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11:00 ile 15:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri 2 grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

YARIM MİLYAR KAYNAK: Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs’tan itibaren hesaplarına yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. 6 Haziran’da yapılacak burs ödemeleri 19 Mayıs’ta başlayacak. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza 1000’er lira destek verildi. Üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Ödemeler 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için yarım milyar lira kaynak aktardık.

NOTERLER NORMALLEŞTİ: Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine geçişi sağlıyoruz.

ÇARKLARI ÇEVİRECEK ALAN: Sanayici, ihracatçı, iş dünyamıza çarklarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içerisindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.

JAPON BAŞBAKAN İLE AÇILIŞ: Gayrettepe-İstanbul Metro Hattı’nın tünel ışığını görme törenini icra ettik. En geç Eylül 2021’de tamamını hizmete açmayı planlıyoruz. İlk etabını 20 Nisan’da açtığımız 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci etabını, Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte telekonferans iştirakiyle 21 Mayıs’ta hizmete açıyoruz. Tamamen Türkiye’ye mahsus bir model olan genel sağlık sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği meblağ ile dahil olduğu bu sistem pek çok ülke tarafından incelemeye alınmıştır.

9 ilde daha yasak kalktı

Erdoğan, şunları kaydetti:

9 ilimiz için daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir. Bakanlığın kriterleri çerçevesinde berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz.

BEZ MASKE STANDARDI: 450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık. Şimdi yıkanabilir bez maske ile ilgili yeni adım atıyoruz. Standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar için bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek.

‘Cumhur İttifakı’nı güçlendireceğiz’

Erdoğan şöyle devam etti: Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı’nın 6 tribününden ilkini 19 Mayıs’ta hizmete alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Cumhur İttifakı ile yönetimimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik. 4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye’nin, Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır. MHP’li kardeşlerime, Sayın Devlet Bahçeli’ye Cumhur İttifakı’na destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya güçleri yetmeyecektir.

HÜSRANA UĞRATACAĞIZ: Terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz, Kıbrıs, Ege’deki haklarımızı korumayı sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurtdışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bizim hesaplaşma usulümüz hukuk ve yerimiz sandıktır. 2023 seçiminde milletimizden gereken cevabı alacaklardır.

SİNSİ AMACIN FARKINDAYIZ: Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize ve ekonomi yönetimine kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet farkındayız. Köken, inanç hatta cinsiyet ayrımı üzerinden milletimizi bölme gayretlerinin hız kazanması iki asırlık oyunun parçasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya’daki gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların sıklaşan şekilde ekonomi silahına başvurmalarının gerisinde de benzer gaye var.

Çay hasadı için özel izin

Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımı 3.03 kuruş idi. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile 3.40 kuruştur. Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için İçişleri Bakanlığı e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi kısıtlamanın sona ermesi ile bu vatandaşlarımız bu izin ile yola çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır” dedi.