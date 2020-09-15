1974’te ne yaptıysak aynı şeyi yine yaparız

Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve ordunun komuta kademesi ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020’ tatbikatının ‘Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetlerini takip etti.

‘Milli meselemiz’

Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından personele hitap eden Akar, Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu hatırlatarak “Biz Kıbrıs’ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974’te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan aynı esaslar dahilinde KKTC’li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız bundan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

‘Kafanıza sokun’

Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri hatırlatan Akar, “Bunlara karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Fakat hakkımızı hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa, atmamız gereken ne adım varsa kararlılıkla tek vücut olarak bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Kendi hakkımızı, KKTC’li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi de herkes kafasına soksun” diye devam etti.