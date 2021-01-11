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11.01.2021 - 07:00 | | ANKARA AA

2020’de 188 patent alındı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından fikri mülkiyet alanında 2019-2020 eğitim öğretim yılı için konulan “100 tescil” hedefi aşıldı. 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka için tescil alındı.

2020’de 188 patent alındı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, fikri mülkiyet konusunun eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği önemli ara yüzlerden olduğunu ifade etti. Bakanlığın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimde ana temayı fikri mülkiyet olarak belirlediğini ve planlamalar yaparak bu alanda 40 AR-GE merkezi kurduğunu anlatan Özer, bu alandaki yatırımların meyvesini vermeye başladığını ifade etti. Geçen eğitim-öğretim yılı için 100 tescil hedefi koyduklarını hatırlatan Özer, şu bilgileri paylaştı:

“Mesleki eğitimde, Kovid-19 salgını sürecinde tasarım ve üretim kapasitesinin artması, bu hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağladı. 2019’da 12 patent ve 8 faydalı model, 2020’de ise 109 tasarım ve 59 marka tescili aldık. Böylece, toplam 188 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak ‘100 tescil’ hedefimizi yüzde 88 aştık. 76 patent, 93 faydalı model, 92 tasarım ve 229 marka olmak üzere 490 ürünün tescil başvurusunun değerlendirmeleri de devam ediyor.”

Hedef 250 patent

Mesleki eğitimde kurdukları AR-GE merkezlerine projeler için 10 milyon liralık başlangıç desteği sağlandığını belirten Özer “Bu yıl için yeni hedefimiz 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili. Süreci takip ederek ve gerekli destekleri sağlayarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

 

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