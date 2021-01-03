2021 şahlanış ve reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Elazığ-Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinin açılışına İstanbul’dan video konferans yöntemiyle katıldı. 2021’in reform ve şahlanış yılı olacağını vurgulayan Erdoğan, “Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar” dedi.

Erdoğan, “Türkiye’nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar bir çok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyada dördüncü

İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden video konferans aracılığıyla seslenen Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin maliyetinin 720 milyon lira olduğu kaydetti. Köprünün tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tüneli ve yolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje, Elazığ ve Malatya’yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın dördüncü büyük projesi unvanını taşıyor. Bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır. İnşallah artık Fırat’ın azgın sularında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ardından ağıtlar yakılmayacak. Ne diyor o hüzünlü türkü de; ‘Kömürhan Köprüsü, Harput’a bakar. Kör olası zalim Fırat ocaklar yakar. Ahbapları gelmiş ağıtlar yakar, söyletmeyin beni yaram derindir.’ Yaptığımız yatırımlar inşa ettiğimiz eserlerle Fırat’ı kavuşmanın sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip, hiçbir üretimi yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hâlâ sürdürmektedir.

Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye’nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar bir çok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz, eser siyaseti diyoruz.”

‘Önemli eşik aşılacak’

“Milletimizin önüne işte burada olduğu gibi eserlerimizle, hizmetlerimizle, yaptıklarımızla ve yapmayı taahhüt ettiklerimizle çıkıyoruz. Allah’ın takdiriyle 2021’i her alanda şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.

Aşıyla önemli eşik aşılacak. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

Cumhurbaşkanlığı’nın ve Meclis’imizin öncülüğünde ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atacağız. Ekonomi ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirilerek hedeflerimize daha kolay ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi. Erdoğan’ın “Ya Allah Bismillah” sözlerinin ardından tören alanındaki protokol üyelerince kurdele kesimi gerçekleştirildi.

16 ili bütünleştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kömürhan Tüneli’nin 2 bin 400 metre ve çift tüplü olarak tamamlandığını kaydetti. Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış köprümüz ve tünelimizde, görüntüleme sistemlerinden sensörlere ve değişken mesaj sistemlerine, haberleşme sistemlerinden yangın, scada ve diğer kontrol sistemlerine kadar elektrik ve elektromekanik donanımlar tamamen yerli ve milli mühendislik imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Projemiz, Elazığ ve Malatya şehirlerimiz başta olmak üzere 16 ilimizi bütünleştirerek, bölgenin üretim, ticaret, turizm ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır. Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir.”