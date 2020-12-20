'2023 yeni bir zafer yılı olacaktır'

SAKARYA DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit-Akyazı kesimi hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÖRENDE şunları söyledi:

‘Rahatlama olacak’

“Açılışını yaptığımız otoyolumuzun ülkemize, bölgemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu otoyol, İstanbul’un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten sağladık. Çeşitli noktalarda kurulan bağlantılar sayesinde her istikamette ulaşım imkanları sunuyoruz. İnşası devam eden yolların tamamlanmasıyla birlikte de Marmara çevresindeki tüm yollarımızı tamamlamış olacağız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının güçlendikçe adımların kolay atıldığını belirterek şöyle konuştu:

‘880 milyar yatırım’

“İnsanlar ve ürünler ülke içerisinde bir yere hızlı şekilde ulaşamıyorsa, orada kalkınma ve refah olmaz. Türkiye uzunca bir süre bunun sıkıntısını yaşamıştır. İktidara geldikten sonra bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu neredeyse ikiye katladık. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar TL’nin üzerinde kaynak kullandık.

Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattımızı açıyoruz. Ülkemizdeki tren yollarının neredeyse tamamını yeniledik. Havayolu ve liman yatırımlarıyla ülkemizi öne çıkarma hedefindeyiz. Hâlâ devam eden yatırımlarla ülkemizi pandemi süresi sonrası üretim merkezi haline getirmeye çalışmaktayız. Asıl büyük atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz, ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe adımlarımızı daha kolay atmaya başladık.”

Kardeşlik iklimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Terör örgütlerini kullanmaktan darbe girişimlerine, siyasi ve yaptırım hareketlerini denediler, ancak bunda başarılı olamadılar. Dayatmayla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme hayalinde olanlara sesleniyorum, sizleri hayal kırıklığına uğratacağız. Nice badireleri atlatmamıza vesile olan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

Türkiye’nin bir cendere içerisine sokulmasına milletimiz izin vermeyecektir. Eser ve proje konusunda herkesle çekişmeye hazırız, ancak bunun dışındaki hiçbir tartışmanın ülkemize faydası olmadığını düşünüyor ve vaktimizi burada olduğu gibi yatırımlarımıza ve takibine ayırıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Çin’e gidecek trenin rutin işlemler için Halkalı’ya geri gelmesi nedeniyle hükümete saldırıldığını ifade ederek, “Biz insanımıza hizmet etme heyecanını yaşarken, birilerinin ülkenin tökezlemesini istemesini anlıyoruz. Bunları biz ve milletimiz olarak çok iyi tanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan Çin’e yolladığımız trende bir kez daha gördük.

2 deniz ve 5 ülke kat edip hedefine uğurlanacaktı, rutin işlemler için Halkalı’ya geri gelen trenimizle ilgili sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Bu trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 günde Çin’e ulaştı. Böylelikle ülkemiz için çok büyük bir dış ticaret adımı da atılmış oldu. Bu ülkemiz için büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü saklamaya dahi gerek duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir. Hamdolsun milletimiz bunları görüyor” diye konuştu.

‘Türkiye için devam’

Türkiye için üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Dün TBMM’de 2021 bütçemiz kabul edildi. Bu vesileyle her aşamada bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı konusunda başta Sayın Bahçeli olmak üzere ülkemiz için tüm gerekenleri yaptık. Adı ‘millet’ olan ancak zillet içinde olan, PKK terör örgütüyle iç içe olanlara sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi. Erdoğan, Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada yaşamlarını yitirenlerin yakınları için de başsağlığı diledi.



‘Ticaret şehirlerine soluk kazandırdık’



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı ve son kesimi olan TEM İzmit-1 kavşağı ile TEM-Akyazı arasındaki kısmını tamamlayarak otoyolumuzun tamamını hizmete açtığımız bu önemli günde teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 18 yıl önce, AK Parti iktidarı ile başlayan ulaştırma ve altyapı hamlemiz güçlenerek devam ediyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında hak ettiği konuma taşımak için, dünyanın en büyük projelerine imza atıyoruz.



Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve Yüksek Hızlı Tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete verdik. Halen ülkemizin dört bir yanında 3 binin üzerinde şantiyemizde on binlerce mühendisimiz, teknik personelimiz, işçilerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Sadece geçtiğimiz bir aylık dönem içinde Samsun-Sivas demiryolu hattı modernizasyon projesini bitirerek, hizmete başlattık.”



Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracağını söyleyerek, şöyle konuştu: “Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara’nın değil, tüm Avrasya bölgesinin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır. İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya’nın lokomotifi Marmara’nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde, araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır.”